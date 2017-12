Ascoli Picchio, anche a Natale Favilli pensa ai tifosi: “Spero di tornare presto a gioire con voi”

Sono tanti i calciatori dell'Ascoli Picchio che nelle ultime ore si sono cimentati in video di auguri natalizi pubblicati sui canali ufficiali del club di Corso Vittorio Emanuele.

Tra questi c'è anche Andrea Favilli, tornato in Toscana per festeggiare il Natale in famiglia dopo aver lavorato sodo nell'ultimo mese per recuperare dal brutto infortunio al ginocchio accusato nel match contro il Parma dello scorso 18 Novembre (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con immediato intervento chirurgico, potrebbe tornare a disposizione non prima del mese di Maggio).

"Ciao a tutti, volevo augurare un felice Natale a tutto il popolo bianconero ed a tutti i tifosi. Spero di tornare presto a gioire con voi. Un grande abbraccio e felice anno nuovo", queste le parole del 20enne centravanti pisano che in questa stagione ha realizzato 8 reti in 14 presenze con la maglia del Picchio tra campionato e Coppa Italia.

Nell'imminente calciomercato invernale dovrebbe essere formalizzato il suo approdo alla Juventus per una cifra superiore agli 8 milioni di euro, ma molto probabilmente la Vecchia Signora potrebbe lasciarlo in prestito per un'ulteriore stagione nel Piceno a patto che l'Ascoli mantenga la categoria.





