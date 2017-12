Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 28 Dicembre

Ascoli

Maltempo diffuso per l’intero arco della giornata con possibili rovesci anche nevosi sia al mattino che al pomeriggio; fenomeni anche nel corso delle ore serali sempre con piogge e anche neve. Temperature comprese tra +3°C e +9°C.

Marche

Tempo instabile al mattino con rovesci sparsi anche a carattere nevoso fino a quote collinari così come al pomeriggio con neve fino a bassissima quota su tutta la regione. Rovesci e nevicate fino a valle anche in serata e in nottata.

Italia

Tempo instabile soprattutto al mattino sulle regioni settentrionali, con rovesci sparsi ma anche neve a bassa quota specie sui settori centro orientali. Migliora dal pomeriggio ma ancora con quale residuo fenomeno sull'Emilia Romagna e sulle coste adriatiche. Condizioni di maltempo al Centro, con rovesci e locali temporali forti già dal mattino soprattutto sul versante Tirrenico e poi anche sull'Adriatico dal pomeriggio. Neve fino a bassissima quota sia sull'Appennino sia sulle colline. Giornata all'insegna del tempo instabile al Sud Italia con rovesci e temporali localmente forti sia sulle coste che sulle zone interne peninsulari e insulari. Neve sugli Appennini a quote anche molto basse già dalle prime ore del giorno.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.





