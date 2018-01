Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 5 Gennaio

Ascoli

Nubi sparse a tratti anche compatte al mattino e al pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo. Cieli sereni in serata e in nottata. Temperature comprese tra +8°C e +16°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare su tutti i settori al mattino e al pomeriggio; sereno o poco nuvoloso in serata.

Italia

Tempo in peggioramento al Nord Italia a partire soprattutto dai settori centro occidentali con piogge sparse dalla serata e neve sulle Alpi a quote medio alte. Qualche fenomeno già dal mattino invece su Liguria e Friuli, più asciutto sulle altre zone. Cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali con addensamenti a tratti anche compatti alternati solamente a qualche schiarita. Possibili piogge o pioviggini specie nelle ore diurne su Toscana e Umbria. Giornata con qualche pioggia al Sud e in particolare su Campania, Calabria e Sardegna, con i fenomeni che andranno ad esaurirsi in serata. Cieli irregolarmente nuvolosi sulle altre zone ma con tempo asciutto.

Temperature stabili o in aumento sia nei valori minimi che in quellimassimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata