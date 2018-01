Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per il weekend dell'Epifania

Ascoli

Cieli poco nuvolosi nel corso della giornata di sabato; nuvolosità irregolare attesa per l’intero corso della giornata di domenica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +7°C e +16°C.

Marche

Ciel poco nuvolosi nella mattinata di domenica, nuvolosità più compatta per la restante parte del week end, ma senza fenomeni di rilievo. Nubi sparse anche nel corso delle ore serali.

Italia

Condizioni di tempo generalmente instabile al Nord con precipitazioni sparse su tutte le regioni già dal mattino e neve sulle Alpi a quote medio alte. Rovesci e possibili temporali intensi attesi a partire dalle ore serali soprattutto sui settori centro occidentali. Giornata con tempo generalmente stabile sulle regioni centrali, ad eccezione di qualche rovescio o pioggia al mattino su Toscana e alto Lazio. Più asciutto sulle altre zone ma con molte nubi sparse sia nelle ore diurne che in quelle serali. Nuvolosità in progressivo aumento al Sud Italia nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo qualche pioggia o pioviggine nel corso della nottata sulla Sardegna meridionale.

Temperature generalmente stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.





