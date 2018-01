Lotteria Italia, Ascoli Piceno chiude con 27mila tagliandi staccati

Vendite in leggerissima crescita per la Lotteria Italia nelle Marche, dove i biglietti venduti sono stati 218.190, lo 0,3% in più sulla precedente edizione. Va alla provincia di Ancona, come riferisce Agipronews, il primato di tagliandi staccati, circa 79 mila, il 9,6% in meno rispetto allo scorso anno. Segue per vendite assolute Pesaro Urbino (43mila, -8,2%), oltre 39mila tagliandi a Macerata (+12,2%), superano i 29mila a Fermo (+2,7%), Ascoli chiude per tagliandi staccati in assoluto, 27mila.

Ascoli Piceno, tra l'altro, svetta tra tutte le province italiane nella classifica di vendita per la Lotteria Italia 2017, almeno per crescita percentuale rispetto allo scorso anno: con 27.600 biglietti il trend è del 40,5%. Secondo quanto risulta da un’elaborazione di Agipronews, sul podio delle province che hanno migliorato il dato di vendita seguono Oristano (15.910 biglietti, +15,7%) e Novara (43.300, +15,2%), mentre in top five si inseriscono Agrigento (27.250, +12,8%) e Macerata (39.140, +12,2%).



(PG/Agipro)





