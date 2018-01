Regione Marche, su catalogo FORM.I.CA. corsi di specializzazione SMARTEAM

La Regione Marche ha approvato, con decreto del Dirigente, il Catalogo Regionale dell'offerta formativa a domanda individuale denominato FORM.I.CA (Formazione Individuale a Catalogo) che contiene l’offerta formativa regionale destinata a soggetti occupati, disoccupati ed inoccupati.

Attraverso tale Catalogo, la Regione Marche intende promuovere l’accesso alla formazione lungo tutto l’arco della vita in un’ottica di qualificazione e riqualificazione costante delle persone al fine di aumentarne l’occupabilità e l’adattabilità.

SMARTEAM, sulla base delle esigenze territoriali, ha elaborato i due seguenti percorsi formativi, che la Regione Marche ha inserito, quindi, nel Catalogo FORM.I.CA:

Tecnico Politiche Comunitarie (Europrogettazione)

Consulente Terziario Avanzato (Creazione e consolidamento startup d’impresa)

Il Corso di specializzazione che ti serve per sviluppare competenze innovative e ottenere i Fondi europei.

Puoi lavorare come freelance, consulente o costituire in autonomia una propria agenzia di progettazione europea.

Nel corso degli ultimi anni, sia per l’aumento degli stati membri dell’UE, che per l’esaurimento dei fondi pubblici nazionali, in molti paesi, è diventato sempre più difficile presentare un progetto europeo di successo. Ecco quindi che emerge la necessità di ricorrere ai servizi di un professionista europrogettista per poter accedere ai finanziamenti. Ma per fare ciò c’è bisogno di specializzazione: alle organizzazioni (imprese, enti non profit, enti pubblici) interessano soprattutto giovani e adulti che abbiano appreso una professionalità specifica, nel quadro di una formazione che privilegi la conoscenza dei bandi europei, criteri e modalità di progettazione e internazionalizzazione, per rispondere alle sfide della globalizzazione.

Tanto studio, consolidamento di competenze acquisite e nuovi sforzi per aggiungerne di nuove.

Il mondo delle imprese è profondamente cambiato, soprattutto in seguito alla crisi che ha colpito il sistema economico mondiale a partire dal 2008. Oggi un’impresa per essere competitiva e sopravvivere nel mercato deve associare alla capacità di saper fare, anche quella di innovare e di gestire in modo sostenibile la propria attività, puntando sulla qualità, ma anche sulla flessibilità e sulla cooperazione con altre imprese, centri di ricerca, università, attori istituzionali locali, nazionali e internazionali. Supportare la creazione, la pianificazione e la gestione di una nuova impresa richiede in un consulente d’impresa competenze e conoscenze sempre più complesse e interdisciplinari (aspetti giuridici e fiscali della costituzione aziendale, agevolazioni finanziarie, pianificazione economica e finanziare del business).

Qual è la struttura dei corsi?

Entrambi i corsi sono strutturati in forma modulare ed articolati in contenuti di base e professionalizzanti. Prevedono la realizzazione di lezioni fortemente interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, laboratori di progettazione, simulazioni su casi reali. I corsi prevedono 300 ore teoriche e pratiche, 100 ore di stage e un esame finale, con l’obiettivo di rilasciare un attestato di specializzazione.

Tirocini

Entrambi i corsi di specializzazione prevedono un periodo di tirocinio (90 ore) presso un’organizzazione individuata sulla base delle abilità ed esigenze espresse da ogni corsista.

Borse di studio

I corsi di specializzazione proposti hanno un prezzo di 2700 euro. Sono previste Borse di studio totali e parziali.

Dettaglio dei Corsi

Entrambi i corsi possono essere consultati ai seguenti link:

http://www.smarteam.net/tecnico-politiche-comunitarie-europrogettazione/

http://www.smarteam.net/consulente-terziario-avanzato-creazione-e-consolidamento-startup-dimpresa/







