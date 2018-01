Atletica leggera, ad Ancona torna a brillare la stella della sambenedettese Cipolloni

Secondo meeting nazionale dell’anno al Palaindoor di Ancona, nel pomeriggio di domenica 7 gennaio. Torna in gara la sambenedettese Enrica Cipolloni, che si cimenta nelle prove multiple dopo due stagioni di stop per infortunio. La 27enne delle Fiamme Oro, campionessa italiana assoluta al coperto nel 2014 ma anche sette volte tricolore giovanile in carriera, si aggiudica il successo nel pentathlon con uno score di 3709. Per l’atleta allenata da Francesco Butteri la giornata inizia con 8”95 sui 60 ostacoli, poi salta 1.74 nell’alto alla prima prova e lancia il peso a 11.55, quindi atterra a 5.43 nel lungo e chiude con 2’39”85 sugli 800 metri. Un risultato utile per tornare finalmente in gara, a tre settimane dai campionati italiani che si svolgeranno a Padova dove vinse il titolo quattro anni fa con il record personale di 4036 punti. Al secondo posto la campana Anna Generali (Running Club Napoli, 3531) e terza la junior perugina Martina Mazzola, che da questa stagione difende i colori dell’Atletica Avis Macerata, cresciuta fino a 3459. Settima la 17enne Martina Ruggeri (Atl. Fabriano) con 2948 e il record personale di 5.60 nel lungo, ottava l’altra junior osimana Greta Luchetti (Team Atl. Marche) a 2842.

Continuano le buone prestazioni nella velocità. Appena 24 ore dopo il record regionale juniores sui 60 metri (6”88), il 18enne Vittorio Massucci (Sport Atl. Fermo) migliora il personale sui 200 con 22”37 alle spalle soltanto di Francesco Molinari (Olimpus San Marino), leader con 22”10, e davanti all’altro sammarinese Alessandro Gasperoni (22”49), ma firma un altro personal best anche l’allievo Mattia Mecozzi (Sport Atl. Fermo) che corre in 22”71. Al femminile ancora in evidenza la 15enne Melissa Mogliani Tartabini (Atl. Recanati) autrice di un nuovo successo con 25”37 sui 200 metri, nella gara che vede un altro rientro eccellente: quello dell’osimana Valentina Natalucci (Team Atl. Marche), primatista regionale assoluta dei 60 metri, quinta con 26”52 sul giro di pista in sala.

Sfide combattute sui 60 ostacoli allievi, con l’affermazione in 8”42 dell’abruzzese Francesco Bersani (Pietro Mennea Atl. Chieti), ma subito dietro si migliora Federico Agostini (Asa Ascoli Piceno) con 8”43 dopo aver corso la batteria in 8”44. Nel lungo femminile vinto dall’allieva Camilla Pizzetti (Cus Parma, 5.45) si piazza seconda la coetanea Benedetta Boriani (Sef Stamura Ancona, 5.23). Protagonisti dell’intero weekend gli atleti dell’eptathlon maschile nel Festival delle prove multiple: tra gli assoluti prevale il ventenne Matteo Taviani (Atl. Virtus Cr Lucca) con 4786 punti, mentre nel pentathlon allieve le umbre Elisabetta Baldelli (Atl. Csain Perugia, 2850) e Francesca Zafrani (Atl. Arcs Cus Perugia, 2841) precedono Irene Pesaresi(2765) e Giulia Tonti (2746), entrambe osimane del Team Atletica Marche, con il quinto posto di Isabel Ruggieri (Collection Atl. Sambenedettese, 2734). Nel pentathlon allievi, disputato sabato, bella vittoria dell’osimano Emanuele Ghergo (Team Atl. Marche) con 2835 punti grazie a un decisivo crono di 2’52”05 nella gara conclusiva sui 1000 metri.

Al mattino, nella riunione dedicata ai più giovani, tra i cadetti (under 16) nette vittorie sui 60 metri di Lorenzo Agostini (Asa Ascoli Piceno) con 7”44 e Martina Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) in 7”95. Doppietta nella categoria ragazzi (under 14) per Francesco Ranxha (Atl. Fabriano) con 7”99 sui 60 metri e 4.70 nel lungo, come per Vittoria Nocita (Tethys Chieti) che nelle stesse specialità al femminile corre in 8”57 e salta 4.39.



