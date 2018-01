Cittadella, è ufficiale il ritorno di Vido. Venturato ha un'arma in più contro l'Ascoli

Il Cittadella si rinforza a due giorni dal match di campionato allo stadio "Del Duca" di Ascoli valido per la 22esima giornata di Serie B. Mister Roberto Venturato può tornare a fare affidamento sul 21enne attaccante Luca Vido, ceduto in prestito dall'Atalanta al club granata con cui nella scorsa stagione aveva collezionato 12 presenze, 4 reti e 2 assist.

Ecco il comunicato ufficiale sul sito del club veneto: "LUCA VIDO è un giocatore del Cittadella! Raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il ritorno in maglia granata dell’attaccante classe 1997. VIDO aveva salutato Cittadella con due doppiette contro Pisa e Vicenza nella scorsa stagione per poi volare in Corea a giocarsi i mondiali con la maglia azzurra dell’ Under 20. Prima parte di questa stagione all’ Atalanta, da oggi di nuovo un giocatore del Cittadella! Bentornato Luca e un grosso in bocca al lupo, felici di rivederti in maglia granata".





