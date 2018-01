Cittadella, Venturato: ''Ad Ascoli partita molto difficile, loro si sono rinforzati tanto''

L'allenatore del Cittadella Roberto Venturato, prima della partenza per le Marche, ha presentato stamane in conferenza stampa la gara con l'Ascoli Picchio in programma domani pomeriggio allo stadio "Del Duca" per la 22esima giornata del campionato di Serie B.



“Per domani Schenetti è out, ha preso una botta prima dell’amichevole col Mestre e non ha ancora recuperato; non è nulla di preoccupante, ma per domani non sarà a disposizione. Litteri ha molto fastidio e quindi anche lui per domani non ce la fa. Kouame invece ha recuperato, ieri ha fatto l’allenamento ed è a disposizione. Non sono convocati Lora, Camigliano, Bizzotto e Caccin - ha detto Venturato, come riporta Padovasport.tv -. Domani sarà una partita molto difficile, loro si sono rinforzati tanto, hanno cambiato tutto il reparto d’attacco prendendo Ganz e Monachello. Sarà una battaglia, perchè loro non sono in una buona posizione di classifica e devono cominciare a fare punti. Vido? Lo scorso anno si è conquistato la Serie A giocando bene con noi, quindi dipende tutto da lui. Ha grandi qualità, deve saper esprimerle in campo. Tutte le squadre stanno cercando di migliorarsi in questo mercato, sarà un ritorno molto difficile. Anche noi abbiamo provato a migliorarci, e penso che abbiamo una rosa di livello; saranno mesi duri, ma molto stimolanti”.



CLICCA QUI PER AUDIO CONFERENZA STAMPA VENTURATO PRE ASCOLI-CITTADELLA







© Riproduzione riservata