Volley Serie A2, GoldenPlast Potenza Picena sconfitta al PalaJacazzi di Aversa

Il Volley Potentino comincerà la seconda fase con 6 punti nella Pool B. Nell’ultima giornata del Girone Bianco, chiuso al settimo posto con 25 punti, non riesce l’impresa esterna alla GoldenPlast Potenza Picena, rimontata e sconfitta in 4 set dalla Sigma Aversa al PalaJacazzi. Un match partito come una sorta di passerella trionfale per Monopoli e compagni, avanti di un set, con i padroni di casa sotto choc per l’uscita dal campo di Libraro dopo pochi scambi. Poi il cambio di rotta. Nel finale di un secondo parziale molto combattuto la svolta per i normanni, capaci di prendere il largo in volata con gli acuti di Simeonov. Campani micidiali anche nel terzo e nel quarto set, ma al team marchigiano va dato atto di non essersi mai arreso. Spinti da una regia di qualità i potentini lottano strenuamente anche nel set decisivo (23-22), ma cadono 25-22.

Buona prestazione di Potenza Picena al servizio con 8 ace a 5 rispetto ai rivali, molto più fallosi con 22 errori dai 9 metri. A muro, però, c’è un abisso. Ben 15 i block vincenti dei “lunghi” campani contro i 5 dei biancazzurri. Top scorer del match è Fabio Bisi con 19 punti, ma la formazione dell’ex Pinelli vanta 5 giocatori in doppia cifra contro i 2 del sodalizio marchigiano. In evidenza tra beniamini di casa Santangelo e Simeonov (36 punti in 2 equamente distribuiti). Tra gli ospiti ottima prova difensiva per Alessandro Toscani, alla sua partita numero 100 in Serie A.

La prossima gara ufficiale dei biancazzurri sarà l’esordio nella seconda fase in programma il 4 febbraio alle 18.00 in Piemonte contro VBC Mondovì.

LA GARA

Biancazzurri in campo con Monopoli al palleggio per Bisi opposto, Bucciarelli e Maccarone al centro, Sette (cambio Under con Cristofaletti) e Marinelli in banda, Toscani (centesima partita in Serie A) nel ruolo di libero. Padroni di casa schierati con Pinelli in cabina di regia per il terminale offensivo Santangelo, Vigil Gonzalez e Giacobelli al centro, Libraro e Simeonov in banda, Vacchiano libero.

Nel primo set, dopo pochi punti, Libraro abbandona il campo. Buona circolazione del pallone di Potenza Picena, sul +5 con ottime murate e un ace targato Monopoli (5-10). I biancazzurri continuano ad amministrare il primo parziale e allungano con l’ace di Monopoli (12-18). Coach Bosco fa uscire il libero Vacchiano e inserisce il compagno di reparto Marra, ma Cristofaletti e Monopoli continuano a infierire (12-20). Tra i padroni di casa entra Montò per Santangelo. Aversa cerca la rimonta (16-21). Sull’errore al servizio di Simeonov i marchigiani conducono 18-24. La squadra campana annulla le prime due palle set, ma capitola 20-25 sulla battuta a rete di Montò.

Nel secondo set i padroni di casa partono meglio (7-4), ma Potenza Picena torna nel parziale con convinzione (sul 7-7 per Aversa esce Marra) e trova il doppio vantaggio (7-9). Sul pallonetto di Cristofaletti Potenza Picena allunga (9-12) e dimostra una buona padronanza di difesa e contrattacco. I normanni non si danno per vinti e agguantano il pari (13-13) per poi passare avanti su un’incertezza a muro degli ospiti (15-14). Di Pinto inserisce Larizza per Bucciarelli. Su un attacco out di Cristofaletti la Sigma va sul 17-15. Sul 19-18 l’attacco dei normanni trova le mani del muro potentino (20-18). L’ace di Santangelo e il muro normanno valgono il 23-19. Simeonov (7 punti nel set come Santangelo) trova i 2 punti del 25-19. Sul fronte opposto prolifico Bisi con 8 punti.

Nel terzo set sono i giocatori campani a partire più convinti. Sull’ace di Vigil Gonzalez Aversa è avanti 10-6. Su una leggerezza dei biancazzurri la Sigma allunga (12-7). Sul 14-11 i biancazzurri credono nella rimonta. L’attacco vincente di Bucciarelli al centro riduce il divario (15-13). Il servizio degli uomini di Bosco mette i marchigiani, che perdono colpi e incassano un muro pesante (18-13). Sette entra per Marinelli. Sul 22-17 il Volley Potentino incassa un altro block duro da digerire (23-17). Santangelo chiude i giochi sul 25-18 con un mani out.

Nel quarto set sono ancora i padroni di casa ad azzeccare l’avvio (9-5). Sull’attacco out dei potentini i normanni allungano (11-6). La prerogativa numero uno di Potenza Picena è quella di non arrendersi mai. Con Bisi al servizio gli ospiti provano a recuperare lo svantaggio (13-10). Il sestetto di Bosco continua a far male anche con gli atleti subentrati dalla panchina, come Baldari (18-13). Le speranze dei potentini si aggrappano agli errori degli avversari dai 9 metri e al servizio di Bisi, autore di un ace importante (20-17), ma vanificato dalla successiva invasione di un compagno (21-17). Un errore dei campani, il muro di Bucciarelli e l’ace di Marinelli riaprono il match (21-20). Sul 23-22 Aversa tiene la testa avanti e trova 2 palle match (24-22) chiudendo la contesa a muro (25-22).





TABELLINO

SIGMA AVERSA – GOLDENPLAST POTENZA PICENA 3-1 (20-25, 25-19, 25-18, 25-22)

AVERSA: Pinelli 2, Santangelo 18, Vacchiano L, Grassi ne, Vigil Gonzalez 14, Libraro, Simeonov 18, Catena ne, Montò U 1, Baldari U 16, Marra L, Giacobelli 10. All. Bosco

POTENZA PICENA: Sette U 2, Bisi 19, Toscani L, Bucciarelli 7, D’Amico L, Cristofaletti U 12, Marinelli 6, Di Silvestre, Larizza, Monopoli 3, Lavanga, Romanò ne, Maccarone 6. All. Di Pinto

Arbitri: Piubelli di Verona e Sessolo di Treviso

Note: durata set 24’, 26’, 23’, 30’. Durata totale 1h 43’. Aversa: errori al servizio 22, ace 5, muri 15. Potenza Picena: errori al servizio 9, ace 8, muri 5.





