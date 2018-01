Ascoli Picchio, si complica l'arrivo di Valentini: “Mia volontà è di rimanere a Vicenza”

Per l'Ascoli Picchio si è raffreddata la pista che porta ad Alex Valentini, obiettivo numero uno per rinforzare il reparto dei portieri in questa sessione invernale di calciomercato come vice del titolare Ivan Lanni.

Il 29enne estremo difensore del Vicenza, che quest'anno ha collezionato 19 presenze nel girone B di Serie C (l'ultima delle quali nella vittoria per 2-1 a Teramo di quattro giorni fa), sta infatti pensando seriamente di rimanere nel club biancorosso nonostante la complicatissima situazione societaria.

"Ho firmato la richiesta di svincolo e non l’ho ritirata – precisa Valentini, come riporta il portale veneto Biancorossi.net –. Come avete correttamente riportato nei giorni scorsi ho parlato con l’Ascoli e con la società marchigiana la trattativa è ancora aperta. La mia volontà, e lo dico con la massima sincerità, è quella di rimanere perchè a Vicenza, nonostante tutto quello che è successo, mi sono trovato bene, quasi come a casa. La decisione non riguarda l’aspetto economico perchè ad Ascoli guadagnerei di più, e nemmeno il fatto che potrei salire di categoria e giocare in serie B. Tutto dipenderà dal fatto di intravedere concretamente la possibilità che a Vicenza si possa ripartire con un programma concreto, che arrivi un acquirente serio e che abbia un progetto importante perchè questa piazza e questa tifoseria meritano ben altre soddisfazioni".





© Riproduzione riservata