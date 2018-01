Giovanili Ascoli Picchio, la Primavera si fa grande in Sicilia. Vincono anche gli Under 17

Era un fine settimana importante, quello che attendeva la Primavera dell’Ascoli Picchio. La sfida a Palermo era il classico match della prova del nove contro un avversario, il Palermo appunto, che distava solo 4 punti ed in più era forte del pubblico di casa e del favore del pronostico.

Eppure ai ragazzi di mister Di Mascio, in questa stagione, spesso è piaciuto scombinare i piani e le aspettative della vigilia dando vita così a partite di rara bellezza. Questa partita è una di queste, con i marchigiani che si sono imposti per 2-3, in uno dei campi più difficili del campionato.

Il primo tempo dei baby bianconeri è da manuale. Zero sbavature, zero errori e due goal che mettono al tappeto i siciliani. L’1-0 è firmato dal solido e arcigno difensore ascolano Diop, che più tardi viene raggiunto sul tabellino dei marcatori dal solito Buonavoglia.

Negli spogliatoi mister Scurto però suona la sveglia ai suoi, che nel secondo tempo iniziano a macinare gioco e trovano il goal che riapre l’incontro con la marcatura di Santoro, che infila dagli undici metri l’estremo difensore ospite. Il Palermo ci crede e infatti al 26’ minuto del secondo tempo arriva il 2-2 di Di Paola. Si prospetta un’ultima mezz’ora di sofferenza per i bianconeri che però non si chiudono in difesa nel tentativo di strappare un punto al Palermo, ma si riversano in avanti fino al 95’ minuto, quando Ismaila Diop trova il 3-2 diventando così l’eroe di giornata per l’Ascoli Picchio.

Anche questo successo ha un suo perché. Al di là del primo tempo magistrale, l’Ascoli Picchio, nonostante il pareggio e il ritorno del Palermo, ha continuato a inseguire la propria filosofia di gioco, anche se in quel momento la logica chiedeva di chiudersi e limitare i danni. Il 3-2 finale è il giusto premio non solo al coraggio dei ragazzi di mister Di Mascio, ma è anche l’ennesima dimostrazione che la squadra gioca uno dei calci più belli a livello giovanile e che questa stagione non è campata in aria ma è frutto di un duro lavoro progettuale.

Gli altri match

Frosinone-Avellino: 3-0

Pescara-Bari: 2-1

Foggia-Benevento: 2-2

Perugia-Cagliari: 1-1

Crotone-Ternana: 1-1

Classifica

Cagliari 32

Palermo 27

Ascoli Picchio 26

Crotone 22

Frosinone 22

Perugia 20

Pescara 19

Benevento 19

Ternana 18

Foggia 17

Bari 16

Salernitana 12

Avellino 0

Il prossimo match sarà un’altra sfida dal sapore di alta classifica per l’Ascoli Picchio, che ospiterà il Frosinone quarto in classifica il 3 febbraio.











Sul campo di Monterocco, gli Under 17 dell’Ascoli Picchio hanno vinto la sfida contro il Pescara per 2-1. Un successo fondamentale che permette ai ragazzi di mister Cerasi di continuare la striscia di risultati utili che li ha consegnati ormai ai vertici della classifica. I goal nel primo tempo arrivano tutti intorno alla mezz’ora, con Alessandretti che sblocca il match prima di essere acciuffato da Napoletano che fa 1-1 per il Pescara. Nel secondo tempo l’Ascoli Picchio sfiora più volte il goal del vantaggio, che puntualmente arriva al 37’minuto, grazie alla marcatura di Gega.

Gli altri match

Frosinone-Avellino: 1-2

Crotone-Bari: 1-1

Palermo-Foggia: 3-0

Perugia-Napoli: 2-1

Benevento-Salernitana: 3-0

Roma-Ternana: 2-0

Classifica

Roma 38

Benevento 32

Ascoli Picchio 31

Napoli 28

Frosinone 27

Perugia 24

Palermo 23

Crotone 23

Bari 19

Salernitana 19

Ternana 15

Foggia 13

Pescara 13

Avellino 9

Pareggio in trasferta per gli Under 16 di mister Beati, che strappano così un punto importantissimo in casa dei campani della Salernitana. Match che è finito con il punteggio di 1-1. Dopo un primo tempo concluso a reti inviolate, nel secondo tempo gli ascolani passano avanti grazie alla marcatura di Olivi, dopo sette minuti. Vantaggio ospite che dura solo sei minuti, poi ci pensa Vignes a ristabilire la parità.

Il pareggio in casa di una squadra come la Salernitana, è sintomo di maturità e di acume tattico. E’ un punto che muove la classifica, ma soprattutto solidifica certezze importanti all’interno della squadra marchigiana.

Gli altri match

Palermo-Benevento: 1-0

Napoli-Crotone: 0-1

Pescara-Frosinone: 1-0

Foggia-Ternana: 1-2

Avellino-Perugia: 1-2

Bari-Roma: 2-0

Classifica

Roma 37

Napoli 36

Frosinone 27

Benevento 27

Perugia 26

Bari 24

Palermo 23

Crotone 20

Avellino 19

Salernitana 18

Ternana 18

Ascoli Picchio 16

Pescara 16

Foggia 5







