Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 30 Gennaio

Ascoli

Tempo stabile con sole prevalente al mattino e nuvolosità irregolare nel corso del pomeriggio, ma senza fenomeni. Cieli poco nuvolosi in serata. Temperature comprese tra +6°C e +14°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare per l’intera giornata, più compatta lungo il settore costiero. La situazione meteo non varierà in serata ed in nottata.

Italia

Cieli generalmente nuvolosi o molto nuvolosi sui settori pianeggianti e in Liguria ma senza fenomeni di rilievo. Ampie schiarite lungo i rilievi alpini e prealpini. Bel tempo e sole prevalente su quasi tutte le regioni con clima gradevole nelle ore centrali del giorno. Qualche nube in più sulla Toscana si alternerà a locali schiarite. Stabilità prevalente sia sui settori insulari che peninsulari con ampie schiarite e cieli generalmente sereni.

Temperature in rialzo sia nei valori minimi che nei valori massimi.





