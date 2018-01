Ascoli: Teatro PalaFolli, appuntamento con lo spettacolo ''Lo spirito del Tiranno''

Sabato 3 febbraio 2018 alle ore 21:00 presso il Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno andrà in scena “Lo spirito del Tiranno” con la compagnia Aes Dana, quarto spettacolo in concorso nella Rassegna di commedie Ascolinscena 2017-2018. Il testo di Nadia Formica, che interpreta la protagonista Cucciarda, è ispirato alla commedia dell’arte e al teatro di Dario Fo di cui gli attori di Aes Dana sono stati allievi. L’oste Pigozzo, assieme alla famiglia, cerca disperatamente di sopravvivere al turbinio di balzelli e tasse inventate dal governatore tiranno. Grazie a trovate non proprio lucide, ma sicuramente divertenti e che creano situazioni degne della miglior tradizione della commedia dell’Arte, i protagonisti si ritrovano a dar vita ad un esilarante spettacolo, ad una storia senza tempo ma tremendamente attuale.



L'Associazione Aes Dana nasce nel luglio 2013, giovane compagnia che, grazie alla preparazione dei suoi attori, presenta prodotti di alta qualità. Aes Dana organizza corsi di teatro per bambini, giovani ed adulti. Ha prodotto diversi spettacoli tra i quali: “Lu santo jullare di Dio” di Dario Fo, “Dream” liberamente tratto da “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, “Chi è senza padroni” di Nadia Formica. Ad Ascolinscena sono già stati ospiti nel 2016 con lo spettacolo “Camera con crimini”.

Per l’edizione numero undici della Rassegna ascolana, la compagnia Aes Dana si presenta al concorso con uno spettacolo scritto dalla sua attrice di punta, la bravissima Nadia Formica, con musiche di Andrea Toppi e una scenografia realizzata insieme ai ragazzi del Liceo Artistico Mannucci di Ancona. I costumi sono di Giovanna Ferrara, sartoria Loretta Binci. Sul palco del PalaFolli saliranno Andrea Toppi, Nadia Formica, Stefano Murru, Maica Esposito, Rachele Tavoloni, Cristian Murru e Loretta Binci.

Dopo lo spettacolo sarà possibile intrattenersi con gli attori e scambiare due chiacchiere in allegria durante la degustazione di vino offerta dalla Cantina San Filippo di Offida. Ascolinscena 2017-2018 è giunta alla sua XI edizione ed è organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli; Ascolinscena è sostenuta dalla Fita Gatt Marche-Federazione Italiana di Teatro Amatoriale, da Fainplast Compounds srl e dal Gruppo Gabrilelli SpA. Ingresso € 10,00. Inizio spettacolo ore 21:00.