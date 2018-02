Ascoli Picchio, quattro anni fa il ''Bellini Day'' in Piazza Arringo con tantissimi tifosi

Commenti (14)

Ascoli 1898 06 Febbraio 2018 09:22

Quattro anni di errori ripetuti perseverando nel riempire la società di incapaci, di prese in giro, siamo in B per pura fortuna e ci siamo salvati grazie a uno spogliatoio di giocatori che hanno fatto gruppo, nonostante i danni fatti dai dirigenti. Nessuna programmazione, 6 allenatori cambiati, dirigenti imposti da chi ha rovinato il calcio, nessun senso di appartenenza, il centro sportivo è di un'altra azienda che riscuoterà per 10 anni affitto dall'Ascoli, lo stadio cade a pezzi, siamo penultimi nonostante le vendite di giocatori per milioni di euro.

La società del 6 febbraio 2014 non esiste più, c'è solo un'accozzaglia di gente alla quale del picchio non importa niente, tante aziende si sono allontanate.

Non è questa la società che gli ascolani volevano, che vogliono.

Bellini stai buttando soldi per fare contenti i tuoi amici, il palazzo, la Juventus.

Presenti solo per la maglia. Noi siamo l'Ascoli calcio.



ermanno 06 Febbraio 2018 09:34

è sempre emozionante rivedere certe immagini, nonostante tutto NOI SIAMO LA STORIA, SEMPRE!

Maurizio 06 Febbraio 2018 09:51

Ci siamo illusi dopo le parole di Bellini e soci sul palco di piazza arringo non gli credo più.

Peccato

Psg Ap 06 Febbraio 2018 09:54

In tanti hanno dimenticato......tutti presidenti e capisciotti......ragionieri.....allenatori....ds........però quel giorno nessuno si è fatto avanti al posto di Bellini........anzi i tre ascolani sono scappati. Facile fare i grandi con il portafoglio di Bellini. Spero bellini lasci ...non lo meditiamo......visto che non va bene niente di quello che fa.......trovate voi chi può guidare l'Ascoli picchio.

Sempre forza picchio

ASCOLI NEL CUORE 06 Febbraio 2018 10:02

Totalmente concorde con Ascoli 1898

Toscano DOC 06 Febbraio 2018 10:15

Quel giorno pensai che presto saremmo diventati una specie di Chievo, Sassuolo oppure Udinese, e invece... al di là del fatto che siamo in serie B, tre anni di patimenti e decisioni incomprensibili... comunque Forza Picchio Sempre!

roberto 06 Febbraio 2018 10:15

Tante aspettative e altrettante delusioni.

Il 6/2/2014 si presentò con il motto “sogniamo insieme” e il 17/5/2015, al termine della partita play off con la Reggiana, disse di voler abbandonare ( in pochi lo ricordano).

Da allora tante affermazioni contradditorie dagli annunciati projjetti pluriennali alla volontà di abbandonare finanche smontando la curva.

Come tifoso non chiedo la serie A , ma campionati dignitosi di serie B e una società meno schizofrenica.

Mandrillo 06 Febbraio 2018 10:24

Quattro (4) anni sprecati in sofferenze e delusioni.

Da dimenticare.

Per fare calcio ci vorranno pure i soldi, ma senza passione non si va da nessuna parte.

Anzi, da qualche parte si va, si va in serie C.

Fermano Bianconero 06 Febbraio 2018 10:37

Quel giorno ero davanti al palco con mio figlio, mi sono preso un giorno di ferie il presidente ci guardava commosso anche lui, disse che erano i soldi che aveva speso meglio nella vita, garantiti disse che senza il calore dei tifosi non si poteva fare calcio ad Ascoli faraotti è uscito dalla società dopo 3 anni di polemiche tra lui e il presidente, la società che fa comunicati contro noi tifosi, sabato a Novara il presidente è passato in mezzo al campo senza guardarci, qualcosa non torna. Presidente ti sei circondato di gente sbagliata apri gli occhi prima che sia troppo tardi

Francesco 06 Febbraio 2018 10:54

Purtroppo abbiamo creduto alle promesse di un imprenditore, che non tiene a cuore le sorti della nostra squadra, per lui è solo una grande plusvalenza

Ha messo la società in mano a chi gli spilla i soldi e ha fatto andare via quelli che i soldi li hanno messi

fa 06 Febbraio 2018 11:00

completamente d'accordo con ascoli 1898!!!non c'e' molto altro da aggiungere...!!!ora aspettiamoci i soliti...ci ha salvati senno' giocavamo con il monticelli e bla bla bla...

Stefano 06 Febbraio 2018 11:28

Certamente sono stati commessi degli errori ma siamo nella categoria confacente alle nostre attuali possibilità. Aldilà degli errori possiamo dire che abbiamo una società sana non indebitata come invece lo sono la maggior parte delle aziende calcistiche italiane. Sono convinto che il nostro presidente sia uno dei più seri ed affidabili del panorama italiano e questo non è da sottovalutare. Talvolta non apprezziamo ciò che abbiamo arrogandoci il diritto di pretendere a prescindere. Se é vero il detto che sbagliando si impara io credo che nel futuro non si possa che fare meglio. Teniamoci stretta questa società diamogli sostegno perché l'astio, la contestazione può essere soltanto deleteria. Forza Picchio!

Luigi 06 Febbraio 2018 11:51

Grande bluff

Psg Ap 06 Febbraio 2018 11:51