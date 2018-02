Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 9 Febbraio

Ascoli

Cieli generalmente poco nuvolosi nel corso della giornata, ma senza fenomeni di rilievo; nuvolosità in aumento in serata, ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +4°C e +10°C.

Marche

Tempo stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori; nuvolosità irregolare in serata, ma sempre senza fenomeni di rilievo.

Italia

Giornata all' insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali ma con nubi diffuse e localmente compatte sulla pianura Padana, isolate precipitazioni possibili in Liguria e in serata anche tra Veneto e Lombardia. Condizioni di tempo stabile al Centro con cieli sereni al mattino o irregolarmente nuvolosi al pomeriggio, locali piovaschi lungo le coste della Toscana. Condizioni di tempo stabile al mattino salvo sulla Sicilia meridionale con prime piogge in arrivo. Nubi in aumento durante la seconda parte della giornata con piogge sparse sulla Sicilia, Sardegna e Calabria, neve sulla Sila oltre i 1200 metri di quota.

Temperature in diminuzione specie nei valori minimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano









© Riproduzione riservata