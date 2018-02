Ascoli Piceno, grande successo per il Carnevale delle Scuole del Giovedì Grasso

Ad Ascoli Piceno grande successo per il Carnevale delle Scuole, che questa mattina a partire dalle ore 9.00 ha visto oltre 2000 studenti colorare Piazza del Popolo e il Chiostro di San Francesco alla presenza di Re Carnevale e BuonUmor Favorito. Trentadue sono stati i gruppi che hanno preso parte all'iniziativa e divertenti le maschere esibite. Tante le iniziative in programma per l'edizione 2018 del Carnevale di Ascoli. A partire dalle ore 15 di oggi in Piazza del Popolo spazio poi alla 33esima edizione della Festa della Fantasia, mentre presso l'Istituto E. Fermi l'appuntamento è con il "Carnevale con la scienza".

