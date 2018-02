Atletica, 40 portacolori marchigiani ad Ancona per i Campionati italiani allievi indoor

Per il secondo fine settimana consecutivo, il Palaindoor di Ancona si prepara ad accogliere un Campionato italiano. Stavolta tocca agli allievi, la categoria under 18, che anche quest’anno si contendono i titoli nazionali in una manifestazione a loro dedicata, sabato 10 e domenica 11 febbraio. Nuovamente nel segno dei giovani e in attesa degli Assoluti al coperto nel prossimo weekend (16-18 febbraio). Dopo la rassegna juniores-promesse dello scorso week-end, con 5 medaglie per gli atleti delle Marche, è tutto pronto per un’altra due giorni di sfide con grandi numeri di partecipazione: più di 900 atleti-gara in rappresentanza di ben 212 società. Saranno 24 le maglie tricolori in palio e i marchigiani presentano 40 atleti ai nastri di partenza.

Quest’anno la velocista Melissa Mogliani Tartabini (Atl. Recanati), 15enne di Potenza Picena, ha già migliorato il record regionale under 20 dei 60 metri in 7”62, diventando la quinta allieva di sempre in Italia, ed è la capolista stagionale mentre sui 200 ha il quarto tempo con 25”07. Due marchigiane al comando nelle graduatorie dei 400 metri: Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese), azzurra nella scorsa estate al Festival olimpico della gioventù europea, e l’osimana Angelica Ghergo (Team Atl. Marche) rispettivamente con 56”63 e 57”08. La saltatrice in alto filottranese Benedetta Trillini (Tam) è seconda nel ranking del 2018 con 1.72 e nella scorsa edizione ha vinto il bronzo, mentre la staffetta 4x200 allieve del Team Atletica Marcheha realizzato il miglior tempo dell’anno centrando un formidabile record regionale di 1’43”70, quarto risultato italiano della storia: la sangiorgese Greta Rastelli (che parte con il settimo crono di 7”78 sui 60 metri), le osimane Angelica Ghergo e Irene Pesaresi, quindi Benedetta Trillini in ultima frazione.

In prima fila anche gli allievi: lo sprinter Mattia Mecozzi (Sport Atl. Fermo) entra in gara con il secondo tempo stagionale degli iscritti sui 60 metri (7”03) e anche sui 200 metri (22”71), come nei 60 ostacoli Federico Agostini (Asa Ascoli Piceno) sceso quest’anno a 8”22. Nei concorsi da seguire la pesista Alessia Mariani (Collection Atl. Sambenedettese), quinta nella lista di partenza con il suo nuovo record regionale di 12.54, invece nell’asta Ludovica Polini (Sport Atl. Fermo), che ha la settima misura con 3.40, e al maschile Edoardo Giommarini (Collection Atl. Sambenedettese), senza dimenticare Camilla Gatti (Atl. Fabriano) e Anastasia Giulioni (Atl. Avis Macerata) sui 3000 di marcia.

DIRETTA STREAMING - Anche quest’anno sarà possibile seguire i Campionati Italiani Allievi indoor di Ancona (10-11 febbraio) in diretta video streaming su atletica.tv per vivere le sfide e le emozioni di questa rassegna giovanile.



ATLETI MARCHIGIANI ISCRITTI

Atl. Fabriano: Camilla Gatti (marcia 3000)

Sef Stamura Ancona: Benedetta Boriani (60, 200, 4x200); Andree Fioretti (1000); Alessio Brutti, Matteo Colletta, Dimitri Linternari, Marco Regni (4x200); Karen Falcone, Emma Mainardi, Chiara Novelli (4x200)

Asa Ascoli Piceno: Federico Agostini, Vincenzo Croce (60hs)

Mezzofondo Club Ascoli: Francesco Gagliardi (1000)

Collection Atl. Sambenedettese: Edoardo Giommarini (asta); Emanuele Mancini (60, 60hs); Alessia Mariani (peso); Isabel Ruggieri (triplo, 4x200); Emma Silvestri (400, 4x200); Arianna Bruno, Lara Prosperi (4x200)

Sport Atl. Fermo: Mattia Mecozzi (60, 200, 4x200); Nicole Morelli, Ludovica Polini, Diletta Vitali (asta); Alfredo Santarelli (60, 4x200); Guido Catalano, Stefano Vitturini (4x200)

Team Atl. Marche: Lorenzo Falappa (alto); Angelica Ghergo (400, 4x200); Irene Pesaresi (60hs, 4x200); Greta Rastelli (60, 4x200); Simone Romagnoli (60hs); Giulia Tonti (60hs); Benedetta Trillini (alto, 4x200)

Atl. Avis Macerata: Anastasia Giulioni (marcia 3000)

Atl. Recanati: Melissa Mogliani Tartabini (60, 200); Chiara Bonfili, Giorgia Cervellini, Sara Lorenzini, Ilaria Marconi (4x200)



ISCRITTI E RISULTATI: http://www.fidal.it/risultati/2018/COD6586/Index.htm



RIEPILOGO DATE CAMPIONATI ITALIANI 2018 AD ANCONA

10-11 febbraio: Campionati italiani allievi indoor

16-18 febbraio: Campionati italiani assoluti indoor

23-25 febbraio: Campionati italiani master indoor e invernali di lanci





