Atletica, 4 podi per le Marche nella prima giornata dei Tricolori allievi indoor

Si aprono alla grande i Campionati italiani allievi indoor ad Ancona per i giovani marchigiani, che salgono ben quattro volte sul podio nella prima giornata della rassegna tricolore dedicata agli under 18. In due nella stessa gara, i 60 metri femminili, con il secondo posto di Melissa Mogliani Tartabini (Atl. Recanati): la 15enne di Potenza Picena allenata da Alessandro Rovati corre la finale in 7”68, a soli due centesimi dalla vittoria, ma può festeggiare uno splendido argento. Alle sue spalle la sangiorgese Greta Rastelli (Team Atl. Marche), cresciuta sotto la guida di Elisa Del Moro, scende fino a 7”72 e conquista il secondo bronzo tricolore della sua carriera a livello individuale, dopo quello da cadetta della scorsa stagione dove entrambe le sprinter vinsero anche l’argento con la staffetta delle Marche. Nell’alto applausi per Benedetta Trillini (Team Atl. Marche): la saltatrice di Filottrano, che segue i consigli tecnici di Robertais Del Moro a Porto San Giorgio, realizza il primato personale con 1.74 al primo tentativo per mettersi al collo l’argento e salire di un gradino rispetto all’anno scorso, dopo aver superato l’infortunio alla caviglia della scorsa stagione e grazie a una bella prova di carattere in una gara che sembrava compromessa da alcuni errori alle quote precedenti. Volata da medaglia anche al maschile sui 60 metri con Mattia Mecozzi (Sport Atl. Fermo), sprinter di Monte Urano allenato da Alberto Andruszkiewicz, che si migliora nell’occasione più importante in 7”00 e fa suo il bronzo. Nei 3000 di marcia ottava Anastasia Giulioni (Atl. Avis Macerata) con il record personale di 15’32”92, mentre si qualificano per la finale dei 400 metri l’osimana Angelica Ghergo (Team Atl. Marche) ed Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese).

Sulla pedana del lungo protagonista Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon): la doppia figlia d’arte di Gianni, ex recordman italiano dell’asta, e di Fiona May, due ori mondiali e due argenti olimpici proprio nel lungo (entrambi presenti in tribuna), vince con un notevole 6,21 mettendo a segno altri due salti sopra i 6 metri. La vittoria non è mai in discussione, ma la 15enne fiorentina anche oggi salta lontano con il secondo risultato della sua ancora giovanissima carriera, dopo il clamoroso 6,36 di Padova, record italiano under 20 indoor. Nell’asta il quasi 17enne romano Ivan De Angelis (Fiamme Gialle Simoni) vola a quota 4,92 e realizza la migliore prestazione nazionale under 18 in sala. Due centimetri in più del precedente limite di 4,90 che finora apparteneva a Max Mandusic (1° febbraio 2015 a Padova) e Francesco Masci (5 marzo 2016 ad Ancona). Domani la seconda e conclusiva giornata che metterà in palio altri 15 titoli italiani.



RISULTATI ATLETI MARCHIGIANI

2. Melissa Mogliani Tartabini (Atl. Recanati) 60 metri 7”68 finale, 7”73 sf, 7”71 batt.

2. Benedetta Trillini (Team Atl. Marche) alto 1,74

3. Mattia Mecozzi (Sport Atl. Fermo) 60 metri 7”00 finale, 7”08 sf, 7”08 batt.

3. Greta Rastelli (Team Atl. Marche) 60 metri 7”72 finale, 7”79 sf, 7”77 batt.

8. Anastasia Giulioni (Atl. Avis Macerata) 3000 marcia 15’32”92

11. Camilla Gatti (Atl. Fabriano) 3000 marcia 15’46”73

15. Edoardo Giommarini (Collection Atl. Sambenedettese) asta 3,70

15. Alessia Mariani (Collection Atl. Sambenedettese) peso 11.24

23. Benedetta Boriani (Sef Stamura Ancona) 60 metri 8”04 sf, 7”91 batt.

36. Alfredo Santarelli (Sport Atl. Fermo) 60 metri 7”34 batt.

Emanuele Mancini (Collection Atl. Sambenedettese) 60 metri squal.

Angelica Ghergo (Team Atl. Marche) 400 metri 57”57

Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese) 400 metri 57”72



DIRETTA STREAMING - Anche quest’anno sarà possibile seguire i Campionati Italiani Allievi indoor di Ancona (10-11 febbraio) in diretta video streaming su atletica.tv per vivere le sfide e le emozioni di questa rassegna giovanile.



RISULTATI: http://www.fidal.it/risultati/2018/COD6586/Index.htm



RIEPILOGO DATE CAMPIONATI ITALIANI 2018 AD ANCONA

10-11 febbraio: Campionati italiani allievi indoor

16-18 febbraio: Campionati italiani assoluti indoor

23-25 febbraio: Campionati italiani master indoor e invernali di lanci



© Riproduzione riservata