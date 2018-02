Pallavolo femminile, Ciu Ciu Offida Volley sconfitta in finale di Coppa Marche

Finisce con una netta ed amara sconfitta la finale di Coppa Marche della Ciu Ciu Offida Volley che perde con un netto tre a zero contro Montecchio, un match giocato male dalle rossoazzurre, timorose, contratte ed eccessivamente fallose, con ben 30 errori gratuiti che hanno facilitato alla grande le pesaresi nel portare a casa la vittoria, una prova incolore, che speriamo sia da monito in vista dell imminente inizio dei play off.

Rammaricato a fine gara il direttore generale Marco Mantile “Una sconfitta che dispiace e fa male, frutto di una prova a tratti troppo insicura e timorosa, un po’ la copia della gara di sette giorni fa a Recanati. Servirà subito cambiare musica, compattarsi e ritrovare la sinergia che è stato il vero punto di forza in questa stagione, a cominciare dalla prossima gara casalinga con Polverigi”.





