San Benedetto, lavori di riqualificazione del lato ovest del lungomare

San Benedetto, sono in stato di avanzamento i lavori di riqualificazione del lato ovest del lungomare. La prima foto è stata scattata ieri, la seconda oggi mentre gli operai stanno eseguendo il raccordo tra la superficie del marciapiede e l'area adibita alla circolazione che sarà asfaltata. Analogamente a quanto avvenuto sul lato est, infatti, per tutta la lunghezza del tratto riqualificato non ci saranno barriere architettoniche a impedire l'accesso al marciapiede, mentre specifiche pavimentazioni verranno utilizzate per i percorsi guidati per ipovedenti e non vedenti. Questi elementi progettuali furono molto apprezzati in sede di presentazione degli elaborati sia dalla Consulta comunale per la disabilità sia dai professionisti consulenti dell'Unione Italia Ciechi.



Inoltre, sempre a San Benedetto, per consentire l'esecuzione dei lavori di rifacimento della linea dell'acqua potabile, il tratto di via Ugo Bassi compreso tra via Crispi e via Moretti sarà interdetto al transito veicolare da lunedì 19 a mercoledì 28 febbraio 2018 (ad esclusione del fine settimana del 24 e 25 febbraio) dalle ore 9 alle ore 18.Chi deve dirigersi a sud dovrà imboccare il sottopasso ferroviario di Via Fiscaletti e quindi il lungomare.Chi, sempre diretto a sud, deve raggiungere via Piemonte e viale De Gasperi, potrà girare in via Curzi e poi imboccare via Crispi: a questa intersezione è stato infatti revocato tramite ordinanza l'obbligo di svolta a destra. In ogni caso la Polizia Municipale indicherà con apposita segnaletica i percorsi alternativi.