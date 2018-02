Eccellenza, continua la corsa salvezza del Ciabbino dopo la vittoria col Camerano

Aumenta l'ottimismo in chiave salvezza per il Ciabbino dopo l'importante successo interno per 3-1 contro il Camerano nella 21esima giornata del campionato di Eccellenza Marche. La compagine picena di mister Cappellaccci ha superato nello scorso weekend 3-1 il Camerano sul sintetico del Picchio Village grazie alle reti di Censori, De Vecchis e Aquino, raggiungendo i 20 punti in classifica e lasciando il Loreto all'ultimo posto in graduatoria a quota 18. Lo score del Ciabbino recita 5 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, con 25 gol fatti e 33 subiti. Il prossimo turno prevede un impegno probante sul campo dell'Atletico Gallo, seconda forza del campionato con 38 punti a -8 dalla capolista Montegiorgio.





CLASSIFICA

46 MONTEGIORGIO

38 ATLETICO GALLO

35 PORTO D'ASCOLI

32 GROTTAMMARE

31 ATLETICO ALMA

29 MARINA

29 BIAGIO NAZZARO

28 URBANIA

28 TOLENTINO

27 FORSEMPRONESE

23 PERGOLESE

23 CAMERANO

23 PORTO SANT'ELPIDIO

20 CIABBINO

20 BARBARA

18 LORETO





PROSSIMO TURNO: ATLETICO GALLO-CIABBINO, ATLETICO ALMA-FORSEMPRONESE, BIAGIO NAZZARO-GROTTAMMARE, PORTO SANT'ELPIDIO-BARBARA, CAMERANO-MARINO, PORTO D'ASCOLI-MONTEGIORGIO, LORETO-PERGOLESE, URBANIA-TOLENTINO





