Atletica, Sottile applaudito da Tamberi nella prima giornata dei Tricolori Assoluti Indoor

Aperti i Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica ad Ancona, con l’inedita anteprima dedicata al salto in alto maschile. Non manca lo spettacolo e arriva un risultato a sorpresa: il tricolore va a Stefano Sottile, ventenne piemontese delle Fiamme Azzurre e oro mondiale under 18 nel 2015, l’unico a valicare 2,24 alla prima prova per aggiungere due centimetri al record personale. In tutto quattro atleti superano la stessa misura, però ci riescono dopo un errore Marco Fassinotti (Aeronautica) e il sammarinese Eugenio Rossi (Atl. Biotekna Marcon), appaiati in seconda posizione, e anche il vicecampione europeo in sala del 2015 Silvano Chesani (Fiamme Oro), quarto al debutto stagionale per un nullo precedente alla quota d’ingresso di 2,15. Un prologo svolto in una cornice allegra e divertente, a ritmo di musica e con il contorno di un’animata esibizione hip hop, per una serata coinvolgente di fronte a una buona cornice di pubblico in tribuna, con Gianmarco Tamberi a bordo pedana. Domani la rassegna tricolore decolla con la seconda giornata e 11 titoli in palio: annunciate tra le altre Alessia Trostnell’alto femminile e il bronzo mondiale Antonella Palmisano sui 3000 di marcia, quindi il vicecampione europeo under 23 Filippo Randazzo e il recordman italiano Andrew Howe nel lungo, per chiudere alle ore 18.25 con la finale dei 60 ostacoli che attende due atleti già scesi sotto lo standard di iscrizione per i Mondiali indoor di Birmingham (Gran Bretagna, 1-4 marzo), Paolo Dal Molin e Hassane Fofana.

LA GARA - Entrano in pedana a 2,15 i due atleti maggiormente accreditati: nessun problema per Marco Fassinotti, l’unico che sceglie di saltare senza sottofondo musicale. Poi anche Silvano Chesani, dopo un’incertezza iniziale, valica agevolmente la misura al secondo tentativo sulle note di “I’m Shipping Up To Boston”, mentre il sammarinese Eugenio Rossi prosegue il suo percorso netto. Alla terza prova resta in gara Sottile, vent’anni compiuti da meno di un mese, che poi supera 2,20 al secondo salto. Tutto ok invece per Chesani, anche se l’asticella vibra leggermente, e Fassinotti, con buon margine. Ma a 2,24 si esalta Stefano Sottile: il giovane piemontese di Borgosesia (Vercelli), campione mondiale under 18 nel 2015, fa subito centro (“Bla Bla Bla” di Gigi D’Agostino il suo brano) e migliora di due centimetri il record personale datato 2016 per salire al settimo posto nelle liste italiane under 23 di sempre, al primo anno di categoria. Si procede in rapida successione, anche per il nuovo regolamento che da quest’anno prevede un massimo di soli 30 secondi di attesa: Rossi manca di un soffio, errore di Chesani e sbaglia per la prima volta anche Fassinotti. Al comando provvisorio della gara c’è quindi Sottile, però gli altri tre riescono a fare 2,24 con il secondo tentativo: Rossi, Chesani e Fassinotti, decisamente alto sopra la quota. Fioccano quindi gli errori a 2,28: escono di scena Sottile e Rossi, anche Chesani sbaglia e infine c’è il nullo di Fassinotti, che abbatte l’asticella con i talloni.

LO SHOW - Nello spettacolo allestito al Palaindoor di Ancona si è esibito il corpo di ballo del Centro Formazione Danza di Osimo, per la direzione artistica di Simona Apostol, non solo all’inizio della serata ma anche a ogni cambio di altezza dell’asticella. E poi l’animazione musicale con Dj Hylo, che ha curato la colonna sonora per l’intera manifestazione.



INGRESSO A COSTO ZERO

Sarà uno spettacolo per tutti, e senza dover pagare il biglietto. Infatti l’entrata è completamente gratuita, per godersi le gare della più importante manifestazione italiana dell’atletica al coperto. Nelle tre giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 febbraio, al Palaindoor in via della Montagnola. Possibilità di parcheggio, con oltre 500 posti auto gratuiti disponibili.



TV E STREAMING

I Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona saranno trasmessi in diretta video streaming su atletica.tv. Differita tv su RaiSport domenica 18 febbraio (ore 15.55-17.45) e lunedì 19 febbraio (ore 15.30-17.15).



PROSSIME DATE ANCONA INDOOR 2018

16-18 febbraio: Campionati italiani assoluti indoor

23-25 febbraio: Campionati italiani master indoor e invernali di lanci

3 marzo: Trofeo “Ai confini delle Marche” per rappresentative regionali cadetti





