Curiosità statistiche Frosinone-Ascoli: Cosmi imbattuto coi ciociari, Citro record di subentri

Ventitre punti di differenza a favore del Frosinone, ma i canarini dovranno tenere le antenne ben dritte. Perché la condizione deficitaria di classifica della squadra di Cosmi è un’arma a doppio taglio che la squadra di Longo dovrà maneggiare con cura. Ecco numeri e curiosità statistiche del match (valido per il 26° turno di Serie B) elaborati da Footbal Data:

CITRO RECORD DI SUBENTRI – Il Frosinone è l’unica squadra della serie B imbattuta in casa. Nelle 12 gare interne ottenuti successi e 4 pareggi. Ancora il Frosinone, assieme al Palermo, è una delle due squadre che impiega meno giocatori dopo 25 turni: 25 per parte. Ed anche questo è sinonimo di grande affidabilità del gruppo. Il giallazzurro Nicola Citro, 15 ingressi a partita in corso dopo 25 turni, è uno dei 3 calciatori entrato più volte a partita in corso, alla pari di Brienza (Bari) e Zajc (Empoli). La sfida in posticipo di domenica metterà di fronte la squadra che ha perso meno partite dopo 25 turni (3 i giallazzurri di Longo) e quella che ne ha subite di più (12 i marchigiani, come la Pro Vercelli).

ASCOLI, MAI LA MACCHIA DEL ‘ROSSO’ – L’Ascoli nonostante il penultimo posto è formazione correttissima. Assieme a Carpi ed Empoli e una delle 3 formazioni cadette senza espulsioni a favore, dopo 25 giornate. I bianconeri con Cosmi in panchina (all’andata c’era il duo Fiorin-Maresca) hanno un curioso andamento: 9 finora i suoi punti, di cui 2 in casa e ben 7 in trasferta. Ed hanno anche l’attacco più anemico: 23 i gol segnati dai marchigiani, come Carpi e Brescia. Pesa l’infortunio all’attaccante Favilli.

COSMI IMBATTUTO COL FROSINONE – Secondo confronto tecnico in partite ufficiali tra i due allenatori: nell’unico precedente, pareggio 1-1 in Sicilia tra il Trapani di Cosmi (nel quale giocava Citro) e la Pro Vercelli di Longo. Che affronta per la quarta volta, da allenatore, l’Ascoli in partite ufficiali. Il bilancio dei 3 precedenti è di 1 vittoria a testa ed 1 pareggio, con le formazioni di Longo sempre in gol (3 reti totali). Serse Cosmi sfida per la quinta volta, da tecnico, il Frosinone in partite ufficiali. E non ha mai perso: il bilancio è – a suo favore – di 2 vittorie ed altrettanti pareggi. Curiosità anche per l’arbitro Illuzzi di Modugno: il Frosinone con lui ha vinto 3 volte su 3, il Bari 4 volte su 4.

FROSINONE VUOLE LA DECIMA VITTORIA – Infine le sfide tra le due formazioni. Sono 19. La prima fu nella stagione 1950-’51, immediato Dopoguerra, campionato di Promozione Interregionale: all’andata vinse il Frosinone al Comunale 1-0, il ritorno se lo aggiudicò l’Ascoli 2-0. La stagione successiva, sempre campionato di Promozione Interregionale, pareggio ad Ascoli (1-1) e successo canarino in casa (2-0). Quindi un salto in avanti fino alla stagione 1966-’67 e quindi un’attesa lunga 50 anni per ritrovare le due squadre di fronte, sempre in serie B.

Nei 9 precedenti ufficiali in terra ciociara, i giallazzurri hanno vinto 6 volte, pareggiata 1 ed hanno sempre segnato, per un totale di 17 marcature. L’Ascoli ha vinto 1 sola volta a Frosinone, in maniera roboante, 5-1 il 5 gennaio 2010. C’era Pillon sulla panchina marchigiana. Quel 5-1 rappresenta una delle due massime sconfitte ciociare in serie B, preceduta da un 1-5 subito dal Pisa in data 2 febbraio 2008: sulla panchina neroazzurra Ventura e su quella canarina Cavasin. Infine nel computo totale, il Frosinone ha vinto 9 volte, perso 6 volte e pareggiato 4 volte.





