Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 22 Febbraio

Ascoli

Cieli nuvolosi al mattino, ma senza fenomeni di rilievo; peggioramento a partire dal pomeriggio con deboli piogge che si estenderanno sino alle ore serali. Temperature comprese tra +2°C e +10°C.

Marche

Tempo generalmente instabile con piogge sparse al mattino su gran parte del territorio salvo le aree meridionali che si manterranno più asciutte, nevicate anche abbondanti fino a 300 metri. Fenomeni diffusi localmente più intensi al pomeriggio e anche in serata con neve oltre 400 metri. Rovesci e nevicate a quote medio basse in serata e in nottata.

Italia

Clima invernale sulle regioni settentrionali con precipitazioni anche intense per tutto l’arco della giornata, nevose fino a bassa quota. Neve localmente in pianura specie sull’Emilia Romagna in mattinata e poi in nottata, fiocchi anche in Piemonte. Rovesci e temporali anche intensi al Centro Italia, con fenomeni diffusi sia nelle ore diurne che in quelle serali su tutte le regioni. Neve sugli Appennini, con nevicate anche abbondanti localmente fino al fondovalle. Maltempo al Sud, con piogge e rovesci anche a carattere di temporale soprattutto sui settori Peninsulari e sulla Sicilia fin dalla mattinata. Neve sulle zone interne anche sotto i 1000 metri, più asciutto sulla Sardegna con nubi sparse.

Temperature minime in aumento al Nord, massime in rialzo al Centro Sud.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





