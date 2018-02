Ascoli Piceno, al Teatro PalaFolli va in scena ''Rumors''

Sabato 24 febbraio 2018 alle ore 21:00 presso il Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno andrà in scena “Rumors” con la Compagnia dei Teatranti da Bisceglie, quinto spettacolo in concorso per la Rassegna di Commedie Ascolinscena. “Rumors” è uno dei capolavori del drammaturgo e sceneggiatore statunitense Neil Simons, tradotto e messo in scena per la gentile concessione della MPT Concessionari Associati srl.

La Compagnia dei Teatranti nasce a Bisceglie nel 2005 e ha messo in scena tantissimi spettacoli riscuotendo grande successo su tutto il territorio nazionale e conquistando premi e riconoscimenti.

Nello spettacolo “Rumors” si racconta di Charley e Myra Brock che per il decimo anniversario di matrimonio hanno invitato i loro amici più cari. Ma qualcosa, anzi più di qualcosa va storto e non solo ai padroni di casa. Situazioni paradossali, quasi farsesche, che portano alcuni degli invitati a camuffare la verità col solo intento di non rovinare miseramente quella che doveva essere una lieta serata tra amici. A complicare il tutto ci si mettono anche i pettegolezzi (rumors, appunto) che circolano sia sui padroni di casa sia sugli altri invitati. Tra malintesi, imbarazzanti situazioni e colpi di scena si giunge finalmente alla conclusione di tutti gli spiacevoli accadimenti.

Dopo lo spettacolo sarà possibile intrattenersi con gli attori e scambiare due chiacchiere in allegria durante la degustazione di vino offerta dalla Cantina San Filippo di Offida.

Ascolinscena giunge quest’anno alla sua XI edizione ed è organizzata dalle compagnie Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli, gli spettacoli in concorso vanno in scena al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno e nella serata del 14 aprile 2018 saranno assegnati i Premi per le varie categorie e soprattutto il riconoscimento per il Gradimento del Pubblico, deciso dagli abbonati.

Ascolinscena è sostenuta dalla Fita Gatt Marche-Federazione Italiana di Teatro Amatoriale, da Fainplast Compounds srl e dal Gruppo Gabrilelli SpA.

Sul palco del PalaFolli sabato 24 febbraio vedremo una delle formazioni migliori della Compagnia dei Teatranti:

Lella Mastrapasqua

Enzo Matichecchia

Daniela Rubini

Sabino Di Tullio

Elida Musci

Enzo Ciani

Barbara Palumbo

Michele Schiavone

Giuseppe Sasso

Gli attori saranno coadiuvati dal direttore di scena Giulio Tarricone e dal tecnico audio e luci Luigi La Forgia.