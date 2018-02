Curiosità Ascoli-Cesena: 100ª in B per Padella, romagnoli senza rigori a favore

Ecco tutte le curiosità statistiche elaborate da Football Data in relazione al match Ascoli-Cesena in programma allo stadio "Del Duca" per la 27esima giornata del campionato di Serie B.

Ascoli: in casa la vittoria manca da 4 mesi. Cosmi 2 punti in casa, 7 fuori



L’Ascoli non vince in casa dal 24 ottobre scorso, 3-1 sullo Spezia di Gallo. Poi 6 partite con bilancio di 3 pareggi e 3 sconfitte per i bianconeri davanti al pubblico amico, con 4 mesi di astinenza dal vincere in casa. Curioso l’andamento di Cosmi da quando è subentrato sulla panchina marchigiana: 9 i suoi punti, di cui 2 in casa e ben 7 in trasferta.

Nessun “rosso” a favore dell’Ascoli nella B 2017/18

L’Ascoli è – assieme a Carpi ed Empoli – una delle 3 formazioni cadette 2017/18 senza espulsioni a favore, dopo 25 giornate.

Ascoli: attacco anemico della B 2017/18

L’Ascoli ha l’attacco più anemico della serie B 2017/18 dopo 26 giornate: 23 i gol segnati dai marchigiani, come il Carpi.

100 in B Padella

Gara 100 in serie B – considerata la sola regular season – per Emanuele Padella, che ha debuttato in categoria il 27 agosto 2011 in Grosseto-Gubbio 2-0, con le maglie di Grosseto, Benevento ed Ascoli.

Il grande ex Cacia a –1 dalla storia della serie B

Daniele Cacia ad un solo passo dalla storia: sarà il Cesena, con quasi assoluta certezza, la maglia con la quale diventerà il capocannoniere all-time nella storia della serie B, dal 1929/30 ai giorni nostri. Cacia si trova a 134 reti, -1 dal primato di Stefan Schwoch, attestato a quota 135. Cacia ha segnato gli unici 3 gol stagionali contro l’Avellino, doppietta nel 3-1 di andata al “Manuzzi”, singolo nel ritorno al “Partenio-Lombardi”.

Mai dire rigore per il Cesena 2017/18

Il Cesena è rimasta l’unica la squadra ancora senza rigori a favore dopo 26 giornate della Lega B 2017/18.

Cesena in flessione: 1 vittoria nelle ultime 8 giornate

Il Cesena è tornato in zona “rischio”, dopo l’ascesa dal subentro di Fabrizio Castori alla guida tecnica; nelle ultime 8 giornate i romagnoli hanno vinto una sola volta, 4-3 in casa sulla Ternana lo scorso 4 febbraio; nel mezzo 4 pareggi e 3 sconfitte.

Cesena da “brividi” nella ripresa: 30 gol subiti su 47 totali

Il Cesena ha subito 30 dei suoi 47 gol in questo campionato nella ripresa, di cui 8 dal 46’ al 60’ (record negativo del torneo alla pari di Entella e Pro Vercelli), 11 dal 61’ al 75’ (primato solitario) ed 11 dal 76’ al 90’ inclusi recuperi. Si spiega anche così il fatto che – nei secondi tempi – i bianconeri hanno perduto 12 punti in classifica rispetto ai risultati che avevano al 45’.

Lega B 2017/18 – la classifica del girone di ritorno

Dopo 5 turni del girone di ritorno, la classifica della fase discendente del campionato è la seguente: Empoli 15 punti; Foggia e Frosinone 12; Perugia e Venezia 10; Cittadella 9; Pro Vercelli 8; Bari, Brescia, Carpi, Novara, Pescara 7; Spezia 6; Avellino, Cesena, Cremonese, Salernitana 5; Palermo, Parma, Virtus Entella 4; Ascoli 3; Ternana 2

L’unica vittoria di Castori nel 1996/97

Undicesimo confronto ufficiale tra gli attuali tecnici delle due squadre, Serse Cosmi e Fabrizio Castori: bilancio di 5 successi per Cosmi, 4 pareggi ed 1 vittoria di Castori (Arezzo-Tolentino 0-1, serie C-2 1996/97).

Cosmi imbattuto contro i romagnoli

Serse Cosmi sfida per la dodicesima volta il Cesena in partite ufficiali: finora il mister dell’Ascoli è imbattuto, con un bilancio – a proprio favore - di 6 vittorie (5 delle quali in casa) e 5 pareggi.

Castori in svantaggio contro la sua ex squadra

Sono 10 i precedenti ufficiali tra Fabrizio Castori e l’Ascoli con bilancio di 2 successi dell’attuale tecnico bianconero, 3 pareggi e 5 successi marchigiani. Castori è un ex della partita, avendo allenato l’Ascoli dal novembre 2010 al novembre 2011, in serie B: 15 vittorie, 13 pareggi e 17 sconfitte, in 45 panchine ufficiali il suo bilancio in bianconero.

Un solo successo romagnolo in 24 sfide ad Ascoli

Sono 24 i confronti ufficiali ad Ascoli Piceno tra le due formazioni bianconere: il Cesena ha vinto una sola volta nelle Marche, 3-1 il 19 settembre 2015, in serie B, a fronte di 11 successi marchigiani e 12 pareggi. Il successo romagnolo portò le firme di Ciano e Ragusa (doppietta), con gol della bandiera ascolana siglato da Petagna.









