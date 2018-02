Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 28 Febbraio

Ascoli

Condizioni di tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli poco nuvolosi al mattino; nubi più compatte al pomeriggio come anche in serata, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra -7°C e +2°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino su tutta la regione; nuvolosità in aumento al pomeriggio, ma sempre senza fenomeni. Nubi sparse anche in serata.

Italia

Condizioni di tempo stabile al mattino con nubi compatte in Liguria, precipitazioni nevose in arrivo durante la seconda parte della giornata specie sulle regioni nord-occidentali fino al piano e lungo le coste. Tempo stabile al mattino sul Centro Italia, nubi compatte durante la seconda parte della giornata con precipitazioni in arrivo in serata, nevose fino in pianura su Toscana, Lazio e Umbria. Cieli ancora irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni meridionali con tempo in prevalenza stabile eccetto sulle isole maggiori con deboli precipitazioni.

Temperature stazionarie o in calo al sud, in aumento altrove.





