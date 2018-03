Ascoli Picchio, tecnica e forza per tutti i convocati al Centro Sportivo Sommacampagna

Questa mattina i bianconeri di Serse Cosmi, da ieri sera nel ritiro di Villafranca (in provincia di Verona), hanno svolto, presso il campo del Centro Sportivo di Sommacampagna, la prima delle due sedute di allenamento programmate per oggi: possessi e partite alla base del lavoro mattutino, svolto da tutti i convocati. Nel pomeriggio poi seduta di forza presso il Body Energie Wellness Club "Energia per la Salute" di Villafranca.

L'Ascoli nel prossimo turno di campionato dovrà affrontare il Venezia di Filippo Inzaghi nel match in programma Sabato 10 Marzo alle ore 15:00 allo stadio "Pier Luigi Penzo" per la 30esima giornata del campionato di Serie B, nona del girone di ritorno.



Anche il Venezia ha ripreso i lavori dopo non aver giocato l'ultimo match con il Carpi a causa della morte di Davide Astori che ha portato la Lega ad annullare tutte le gare di A e B previste nel weekend. Nella giornata di Giovedì 8 Marzo, come riporta Trivenetogoal.it, una delegazione del club arancioneroverde sarà presente a Firenze ai funerali dell sfortunato difensore. Saranno presenti il Ceo Andrea Rogg, Filippo Inzaghi e il suo vice Maurizio D’Angelo e un giocatore: potrebbe esserci Cristiano Del Grosso, compagno di squadra ai tempi di Cagliari dell’ex capitano della Fiorentina, oppure il capitano Maurizio Domizzi.







