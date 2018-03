Ascolinscena, Sabato 10 Marzo ultimo spettacolo in concorso

Sabato 10 marzo 2018 alle ore 21:00 presso il Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno andrà in scena “Alcazar” con la Compagnia La Moscheta di Verona. La Rassegna Ascolinscena propone l’ultimo spettacolo in concorso per l’edizione 2017-2018 e lo fa con una commedia amara, brillante e originale che diverte pur restando molto seria.



La Moscheta mette in scena uno dei testi più interessanti di Giovanni Clementi, ambientato nella Verona del 1943-44. La storia racconta di una scalcinata compagnia di varietà chiusa in un rifugio antiaereo dove, fra un bombardamento e l’altro, è costretta a preparare il nuovo spettacolo. Due ballerine di terza fila, un ballerino gay, un operaio che si improvvisa ballerino per l’occasione e un attore con la “A” maiuscola, affamato, ma ricco di charme. Andare in scena a tutti i costi è la loro ambizione, una missione che da sola è in grado di cementare l’unione fra persone e caratteri tanto diversi. Dove, se non all’Alcazar, luoghi in cui si esibivano i più celebri attori dell’epoca, vorrebbe portare lo spettacolo una simile compagnia? Ma Alcazar in spagnolo vuol dire fortezza ed ecco quindi che all’orizzonte si staglia il vero rifugio, la vera fortezza dei debuttanti: la speranza di tornare a vivere alla fine della guerra. Il rifugio delle loro anime e la resistenza al destino.

La compagnia teatrale La Moscheta vede il proprio esordio nel 1981 quando venne presentata la commedia “I rusteghi” di Carlo Goldoni. “La Moscheta è il titolo di una delle più famose opere del Ruzante ed è un omaggio che la compagnia ha voluto tributare ad una commedia che, unitamente ad altri allestimenti goldoniani, ha fatto crescere nei componenti della compagnia veneta l’amore per il teatro.

Dopo aver riscosso successi e tanti riconoscimenti in giro per l’Italia, finalmente la compagnia La Moscheta arriva ad Ascoli Piceno sul palco del PalaFolli. Dopo lo spettacolo sarà possibile intrattenersi con gli attori e scambiare due chiacchiere in allegria durante la degustazione di vino offerta dalla Cantina San Filippo di Offida. Ascolinscena è un concorso che vede sul Palco del PalaFolli alcune compagnie amatoriali italiane tra le più conosciute. “Alcazar” è l’ultimo spettacolo in concorso e il prossimo 14 aprile, durante una serata con il cabarettista Angelo Carestia, verranno assegnati i Premi.

Ascolinscena giunge quest’anno alla sua XI edizione ed è organizzata dalle compagnie Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli ed è sostenuta da Fita Gatt Marche-Federazione Italiana di Teatro Amatoriale, da Fainplast Compounds srl e dal Gruppo Gabrilelli SpA.