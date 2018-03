Canello presenta Venezia-Ascoli: “La squadra di Inzaghi scoppia di salute. Stulac la svolta”

Abbiamo affidato alla penna del giornalista Dimitri Canello, direttore di Trivenetogoal.it e Tuttocampo.it, telecronista di Sportube e collaboratore del Corriere del Veneto, la presentazione dalla sponda arancioneroverde del match Venezia-Ascoli in programma Sabato 10 Marzo alle ore 15:00 allo stadio "Pier Luigi Penzo" per la trentesima giornata del campionato di Serie B.





Il Venezia che si presenta all’appuntamento con l’Ascoli sabato pomeriggio è una squadra che scoppia di salute. Dopo la sconfitta di Salerno e due mesi senza vittorie, la squalifica di Bentivoglio ha, quasi involontariamente, creato le premesse per la svolta. Dentro Leo Stulac, giovane centrocampista sloveno che si dice già promesso al Genoa e, come per incanto, la squadra si è messa a correre. Vittorie con Cesena e Bari, pareggio a La Spezia, altra vittoria al "Penzo" con la Ternana, prima del rinvio di Carpi-Venezia. A gennaio solo acquisti mirati: Litteri (3 gol in 5 partite) e Firenze (2 gol da subentrante) e Frey, che si è preso la fascia destra dopo un breve periodo di rodaggio. L’obiettivo da qui a fine stagione, nonostante le dichiarazioni al ribasso, sono almeno i playoff. Con il dubbio Falzerano, che non è ancora rientrato in gruppo, il Venezia di Inzaghi vuole prendersi altri tre punti sabato pomeriggio al "Penzo". Approfittando di un Ascoli in seria difficoltà.





© Riproduzione riservata