Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 9 Marzo

Ascoli

Condizioni di generale stabilità con cieli poco nuvolosi nel corso della giornata; nuvolosità diffusa anche in serata, ma senza fenomeni. Temperature comprese tra +8°C e +15°C.

Marche

Condizioni di tempo generalmente stabile con cieli poco nuvolosi su tutta la regione al mattino e al pomeriggio; nuvolosità irregolare in serata.

Italia

Giornata all’insegna del tempo asciutto ma con nubi basse al mattino sulla pianura Padana, nubi irregolari durante la seconda parte della giornata con locali schiarite. Deboli fenomeni in arrivo tra Piemonte e Liguria in nottata. Condizioni di tempo generalmente stabile al centro Italia con cieli poco nuvolosi durante tutta la giornata salvo possibili pioviggini sul basso Lazio in mattinata. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni peninsulari e Sicilia con deboli piogge associate tra Calabria e Sicilia, ampie schiarite sulla Sardegna.

Temperature in aumento su tutta Italia.





