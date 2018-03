Venezia-Ascoli, dato definitivo dei tifosi bianconeri che saranno al ''Penzo''

Commenti (6)

alessandro 09 Marzo 2018 20:31

Abbiamo una tifoseria incredibile che non merita questa società e queste sofferenze

Jeannette 09 Marzo 2018 20:47

Venezia mancava da un po' e cmq attrae anche al di là della partita, per fortuna!

Solo per la maglia 09 Marzo 2018 21:28

Ragazzi siamo onesti, niente di straordinario, perché 100 persone sono in più per una ditta che ha pagato pullman gratis a dipendenti famiglie ed altri 50 stanno già a Venezia per un fine settimana abbinato alla partita. Alla fine siamo.I soliti 100 di Novara e Palermo, le solite facce.

Solo per la maglia.

Fermano Bianconero 09 Marzo 2018 21:38

Se solo avessimo una società normale e una squadra a metà classifica... invece ci stanno portando allo sfinimento questi incapaci di dirigenti

hanno fatto il ritiro per comodi loro del ragioniere e il ds più scarsi e presuntuosi al mondo.

Vanno nascondendosi per sfuggire alle loro responsabilità.

La squadra del ritiro non ne aveva assolutamente bisogno.

Fratelli bianconeri ascolani ci vediamo domani a Venezia.

Noi del fermano ci saremo. Solo e sempre forza Ascoli calcio.

Cardinaletti rovina dell'Ascoli calcio te ne devi andare via

Andrea 80 09 Marzo 2018 22:01

...incredibile!!!

Fossi Bellini mi sprofonderei dai sensi di colpa...

Matteo 09 Marzo 2018 22:43