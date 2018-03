Ascoli Piceno, convegno formativo per i professionisti sanitari

L'ordine degli infermieri della provincia di Ascoli Piceno organizza un evento formativo sabato 17 marzo dalle ore 8.30 all'Auditorium S. Montevecchi di via delle Rimembranze. Relatore il Dott. Roberto Biancat già protagonista negli anni passati di eventi formativi che hanno riscosso grande successo. Il convegno si rivolge a tutti i professionisti sanitari con rilascio di crediti ecm, ma anche alle Associazioni di volontariato e ai cittadini vista l'importanza dell'argomento che riguarda tutti : come lavorare con maggiore ottimismo per migliorare la presa in cura della persona malata.



L'evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, dell'Asur Marche Area Vasta 5 e dell'Ordine interprovinciale delle Ostetriche di Ascoli Piceno e Fermo, ha una finalità benefica visto che tutto l'incasso verrà devoluto in beneficenza all'Associazione la Rinascita di Rigo e contribuirá alla realizzazione della casa sociale nella frazione del Comune terremotato di Montegallo. Per acquistare il biglietto di ingresso, al prezzo di 10 euro, basta recarsi presso la sede dell'Ordine degli infermieri in Viale Costantino Rozzi 13 o contattare il numero 3899662843.