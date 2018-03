San Benedetto, all'Istituto Buscemi la 2ª edizione di Work in Germany

Si terrà martedì 27 marzo, nelle aule dell’Istituto Alberghiero “Buscemi” di San Benedetto del Tronto - Piazza Mons. Schiocchetti n. 6, la II° edizione di “Work in Germany” l'iniziativa organizzata dalla rete Eures Marche in collaborazione con il Servizio dell’Impiego tedesco e il mondo della scuola.



L’occasione sarà utile, non solo per gli studenti coinvolti (classi IV e V), ma anche per tutti gli interessati, disoccupati o in cerca di lavoro, di partecipare ad un evento finalizzato a ricercare forza occupazionale nel campo della ristorazione all’estero come aiuto cuoco, cameriere, pasticcere e pizzaiolo.

Come nella prima edizione, si effettueranno colloqui e valutazione dei curriculum vitae da parte dei funzionari tedeschi Eures. Si richiede conoscenza di base della lingua tedesca. Gli altri appuntamenti nelle Marche si terranno a Pesaro e Cingoli (rispettivamente nei giorni 26 - 28 marzo). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il CIOF di San Benedetto del Tronto.