Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 14 Marzo

Ascoli

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi nelle ore diurne; stabile anche in serata. Temperature comprese tra +5°C e +15°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi; possibili acquazzoni nel corso del pomeriggio sui settori appenninici e sulle aree interne settentrionali; fenomeni in rapido esaurimento in serata.

Italia

Condizioni di tempo stabile al mattino su tutte le regioni settentrionali salvo locali piogge sulla Liguria di levante. Piogge e rovesci possibili invece al pomeriggio tra Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Peggiora poi in nottata sulle regioni occidentali con precipitazioni diffuse, neve sulle Alpi oltre i 1100-1200 metri .

Tempo in prevalenza stabile al mattino sul Centro Italia, qualche nota d' instabilità maggiore nel pomeriggio con piogge e rovesci sui settori interni, ampie schiarite altrove. Nubi in aumento dalla sera ma con tempo asciutto. Giornata all’insegna dell' instabilità sulle regioni tirreniche del Sud con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco tra la tarda mattinata e il pomeriggio, esaurimento dei fenomeni a seguire. Nubi in aumento sulla Sardegna dalla sera con piogge in arrivo in nottata.

Temperature stazionarie o in calo nei valori minimi.





