Ascoli, presentata “Settimana Nazionale Prevenzione Oncologica”. Le voci di Lucidi e Trivisonne

E’ stata presentata la “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica” che ha l`obiettivo prioritario di educare la popolazione alla lotta attiva contro il cancro, attraverso uno stile di vita sano, che ha come cardini la prevenzione e la diagnosi precoce, concetti fondamentali capaci di fare la differenza nella lotta contro i tumori.



Nella sede della Bottega del Terzo settore erano presenti il vice presidente dell’Unione Sportiva Acli Marche Acli Marche Giulio Lucidi, il presidente della sezione provinciale di Ascoli Piceno della Lega Italiana Lotta ai Tumori Raffaele Trivisonne, il delegato provinciale del Coni di Ascoli Piceno Armando De Vincentis e l’assessore al commercio del Comune di Ascoli Piceno Alessandro Filiaggi.

Per il 2018, visto il protocollo d’intesa stipulato dall’Unione Sportiva Acli con la Regione Marche per la diffusione dell’attività fisica tra la popolazione in applicazione del Piano regionale della prevenzione, visti i rapporti di collaborazione con le associazioni Lilt ed Hozho e vista la partecipazione dell’U.S. Acli al Piano integrato locale di Area Vasta 5 del Piano regionale della prevenzione si è pensato di allestire una iniziativa comune nel territorio coinvolgendo anche la Regione Marche, la stessa Area Vasta 5 dell’Asur Marche, il Coni Marche, le amministrazioni comunali di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Spinetoli e l’Associazione Hozho.

Hanno parlato in esclusiva al nostro microfono proprio il vice presidente dell’Unione Sportiva Acli Marche Acli Marche Giulio Lucidi ed il presidente della sezione provinciale di Ascoli Piceno della Lega Italiana Lotta ai Tumori Raffaele Trivisonne.









Si tratta di 7 giorni di riflessione e di attività di vario genere (camminate, escursioni, tornei di burraco) nei quali sarà importante il messaggio che dovrà arrivare ai cittadini ossia quello che il movimento e uno stile di vita corretto possono essere fattori importantissimi per la riduzione dei costi sanitari dovuti ad esempio all`inattività fisica e ad una alimentazione non corretta.

PROGRAMMA

Domenica 18 marzo 2018 ore 10

“Salute in cammino alla Sentina”

Camminata guidata all’interno della Riserva naturale della Sentina

Porto d’Ascoli – San Benedetto del Tronto

Domenica 18 marzo 2018 ore 16

Prima tappa del “Campionato provinciale singolo di burraco”

Circolo Ricreativo Monticelli Via dei tigli (dietro supermercato Tigre)

Martedì 20 marzo 2018 ore 17

“Torneo di burraco”

Sala polivalente CASA ALBERGO FERRUCCI

Via Berardo Tucci Porta Solestà – Ascoli Piceno

Martedì 20 marzo 2018 ore 21

“Salute in cammino”

Camminata con partenza dalla sede Lilt (Piazza Marini Pagliare—Spinetoli)

Mercoledì 21 marzo 2018 ore 21

“Salute in cammino”

Camminata con partenza da Via Oristano 1 (angolo via Napoli) Ascoli Piceno

Venerdì 23 marzo ore 21

“Salute in cammino”

Camminata con partenza da Piazza Cristo Re a

Porto d’Ascoli alle ore 21

Sabato 24 marzo dalle ore 9 alle 19

“L’Olio della prevenzione”

Presso il Centro Commerciale OASI (via del commercio, 52 AP)

Nello stand della LILT si può dare un contributo di beneficenza acquistando l`olio della Prevenzione e sarà offerto l'opuscolo LILT della Prevenzione.





