Eccellenza Marche, Ciabbino esonera Cappellacci e richiama in panchina Filippini

Nuovo cambio tecnico in casa Ciabbino, squadra ascolana che occupa la terzultima posizione del campionato di Eccellenza Marche con 21 punti dopo 23 giornate (Barbara e Loreto inseguono a quota 20). Dopo il pareggio interno con la Biagio Nazzaro la Società ha deciso di esonerare l'allenatore Roberto Cappellacci e di richiamare in panchina Stefano Filippini in vista del prossimo impegno sul campo della Forsempronese.

Ecco il comunicato ufficiale: "Il Ciabbino dopo il pareggio interno con la Biagio Nazzaro solleva Mister Roberto Cappellacci dalla guida tecnica della squadra. La società ringrazia il mister per l'impegno e la professionalità dimostrata. Per la panchina un ritorno importante quello di Stefano Filippini che ha guidato la squadra I primi tre mesi. In aggiunta la società affiancherá a Mister Filippini l'esperienza e la tenacia di un direttore tecnico nella persona di Gianni Clerici".

Lascia ufficialmente anche il direttore sportivo Matteo Renga , come comunicato dal club ascolano: "Matteo Renga, presenta le dimissioni irrevocabili dal ruolo di Direttore Sportivo del Ciabbino. Un grazie a Matteo per l'attaccamento alla maglia ed alla passione messa ogni singolo giorno all'interno del Ciabbino ed un grosso in bocca al lupo per il futuro".





