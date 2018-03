''Settimana Nazionale Prevenzione Oncologica'', doppio appuntamento ad Ascoli e Spinetoli

Doppio appuntamento martedì 20 marzo con la “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica”. L’iniziativa da Unione Sportiva Acli Marche, Lilt ed Hozho con il patrocinio di Regione Marche, Area Vasta 5 dell’Asur Marche, Coni Marche e Comune di San Benedetto del Tronto ed andrà avanti fino a sabato 24 marzo.

Dopo la camminata di domenica alla Riserva Naturale della Sentina ed il torneo di burraco al Circolo ricreativo Monticelli sono in programma due iniziative. Alle ore 17 presso la Casa Albergo Ferrucci ad Ascoli Piceno in Via Tucci avrà luogo un torneo di burraco che avrà luogo con la formula dei 2 mitchell e una danese. Per le iscrizioni rivolgersi a Mirella Premici (3337275330).

Alle ore 21, invece, dalla sede della Lilt di Pagliare (in piazza Marini) prenderà il via “Salute in cammino”, camminata non competitiva della durata di un’ora aperta a cittadini di ogni età. Il fine della “Settimana nazionale della prevenzione oncologica” è quello di promuovere nella popolazione la consapevolezza di avere stili di vita corretti.









