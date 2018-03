Ascoli Piceno: e-commerce, innovazione e nuove opportunità offerte dalla rete

Il Piceno come zona ideale per lo sviluppo dell'e-commerce e per la creazione di nuove opportunità lavorative legate alle transazioni online. È quanto emerge da una serie di ricerche condotte dalla Cna regionale delle Marche e dal Sole 24 Ore che hanno sottolineato come il territorio sia uno dei più pronti a livello nazionale per accogliere le innovazioni della rete. Tra iniziative volte all'imprenditoria locale e innovazioni per la logistica legate a nuove servizi dei corrieri espressi, approfondiamo l'analisi e scopriamo i trend che potrebbero caratterizzare il prossimo futuro.

I dati di Istat, Banca d'Italia e Centro studi della Cna Regionale Marche parlano chiaro. Le imprese del Piceno e gli stessi cittadini hanno iniziato a guardare all'e-commerce come canale privilegiato per vendere e acquistare prodotti. Se il numero delle aziende che hanno deciso di aprire un canale online resta inferiore alla media nazionale (4,9% contro 11%), a crescere è soprattutto la domanda: i marchigiani che acquistano su Internet sono il 31,7 per cento della popolazione: tre punti percentuali in più del dato medio italiano.

Dati che sottolineano come, a fronte di un aumento della richiesta di prodotti in vendita online da parte degli utenti, la strada che le imprese devono compiere è ancora lunga. Per ovviare a questo gap la Regione e le associazioni di categoria si stanno già muovendo.

È quanto afferma lo stesso direttore della Cna di Ascoli che, commentando i numeri dell'indagine, ha sottolineato l'importanza delle iniziative che si svolgeranno in tutto il 2018 legate alla formazione e alle consulenze per la digitalizzazione alle imprese e ai nuovi bandi regionali pronti a finanziare le start-up innovative legate alle nuove forme di commercio.

Iniziative importanti come il Progetto Via Terra, presentato lo scorso gennaio presso la Bottega del Terzo Settore di Ascoli Piceno. Un'iniziativa promossa dall’associazione giovanile C.A.Cu.AM in collaborazione con la Fondazione Carisap che ha come obiettivo quello di favorire le realtà agricole del Piceno attraverso il marketing territoriale e la vendita online dei prodotti agro-alimentari locali. Il progetto partirà a maggio 2018, durerà 28 mesi e darà consulenza gratuita alle imprese del territorio che decideranno di aprire nuovi canali commerciali in rete.

Ma soprattutto un'iniziativa volta a valorizzare le peculiarità del territorio attraverso consulenze informatiche e di marketing e che vuole realizzare due obiettivi: creare nuovi posti di lavoro per i giovani inserendoli in attività competitive sul mercato attuale e promuovere e vendere i prodotti enogastronomici dei piccoli produttori affiancando alle aziende consulenti di marketing e agronomi.

Le innovazioni legate alla logistica e le iniziative a carattere locale si inseriscono in un tessuto sociale estremamente ricettivo. Proprio la zona di Ascoli Piceno si è piazzata al primo posto nella sezione lavoro e innovazione del recente report sulla qualità della vita realizzato dal Sole 24 Ore. Una bella notizia per tutta la comunità che pone la città marchigiana davanti a Milano e Reggio Emilia; completano la top ten Bolzano, Bologna, Arezzo, Modena, Vicenza, Parma e Trieste.

Notizia ancora più interessante se andiamo ad analizzare gli indicatori analizzati: il numero di imprese registrate per 100 abitanti, i tassi di occupazione e disoccupazione giovanile, la quota di export sul Pil provinciale, il numero di start up innovative e (seconda new entry) gap retributivo di genere.

Un territorio, il Piceno, caratterizzato da spirito d'intraprendenza, opportunità per i giovani, vivacità del tessuto economico. Doti che fanno di Ascoli la città ideale per le startup.