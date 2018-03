Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 21 Marzo

Ascoli

Tempo instabile con piogge sparse nel corso della giornata e anche in serata. Temperature comprese tra +2°C e +5°C.

Marche

Tempo generalmente instabile con precipitazioni sparse su tutto il territorio e neve fino a quote basse; neve anche in serata fino a 300-400 metri.

Italia

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni settentrionali con addensamenti più compatti sulla Romagna e associate precipitazioni sparse, nevose localmente fino al piano. Esaurimento dei fenomeni durante il corso della giornata e ampie schiarite ovunque. Tempo instabile al Centro al primo mattino con piogge e nevicate fino a bassa quota più probabili su Umbria, Marche e Abruzzo. Durante la seconda parte della giornata tempo in miglioramento sulle regioni tirreniche, insistono i fenomeni su Marche e Abruzzo, nevosi a quote molto basse. Condizioni di generale maltempo al Sud Italia con piogge, locali temporali e nevicate sui settori interni peninsulari fino a 400 metri di quota in nottata, oltre 800-1000 sulle isole maggiori.

Temperature in ulteriore calo.





