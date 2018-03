Ciclismo giovanile, parte la nuova avventura del Canapè Baby Challenge Selle Smp

Il Canapè Baby Challenge Selle Smp si avvia verso il debutto: bambini e ragazzi delle categorie giovanissimi, esordienti e donne allieve sono chiamati a raccolta per iniziare una nuova entusiasmante avventura tra Marche (Sant’Elpidio a Mare), Umbria (Bastia e Petrignano), Campania (Montesano sulla Marcellana), Puglia (San Ferdinando) e Molise (Petacciato) grazie al contributo offerto dal Giro d’Italia Amatori.



Con la prima prova di Sant’Elpidio a Mare nel week-end del 24-25 marzo ci sono tante novità nell’aria per una programmazione che non vuole lasciare nulla al caso per la gioia degli organizzatori dell’Asd Giro d’Italia Amatori capitanati da Fabio Zappacenere affiancato da Marina Campi, Maurizio Radesca e Mirko Marini.

Si prevede una ricca dotazione di premi: una bici da corsa Saccarelli, una bici da passeggio da donna offerta da Tutticampioni Bike Store, 10 caschi offerti dall’Asd Giro d’Italia Amatori e un kit di selle Smp per la conquista del premio finale sia per le società con il maggior numero di partecipanti che quella che ottiene il miglior punteggio sommando i piazzamenti individuali in tutte e sei le prove.

Sono previsti premi (borraccia con caramelle) ai primi 10 giovanissimi di ogni singola prova.

I primi tre classificati delle categorie esordienti uomini 1°-2°anno, esordienti donne 1°-2°anno e donne allieve avranno una shop-bag griffata Selle Smp con prodotti sportivi al suo interno e solo i primi classificati delle categorie sopracitate riceveranno un prodotto artistico “artwork” di Giulia Zappacenere e la mascotte della manifestazione “Canapè”.

In ogni prova non mancherà il mini villaggio hospitality (grazie agli allestimenti di Massimo Pontani e del suo staff) allo scopo di intrattenere le famiglie, gli sportivi e gli ospiti con il caffè Falcone, i gadget e tanto altro ancora per godersi da vicino lo spettacolo offerto dal circus giovanile del Canapè Baby Challenge Selle Smp.

PROGRAMMA 24-25 MARZO

Nel pomeriggio di sabato 24 il Trofeo Tommaso Romanelli: in gara i giovanissimi con la prova di abilità/gimkana in contrada Luce. Il giorno dopo, domenica 25, è la volta del Trofeo Giuliano Renzi dove si attende un’invasione di ragazzi nell’arco di tutta la giornata con quattro batterie di partenza tra esordienti e allievi uomini e donne.





