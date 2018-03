Mountain bike, ottimi riscontri per il Gran Prix San Severino nonostante il brutto tempo

A San Severino Marche hanno trionfato la passione per la mountain bike e la capacità organizzativa dello staff dei Bikers Rock ‘n Road che ha accolto al meglio i partecipanti al Gran Prix San Severino (prova di Conero Cup e di assegnazione delle maglie di campione regionale FCI Marche cross country d’inverno) dalle Marche e da fuori regione, senza temere il brutto tempo che ha imperversato per quasi tutta la durata delle gare.

Tra categorie giovanili, agonistiche ed amatoriali, obiettivo podio raggiunto per Valerio Pisanu (Race Mountain Folcarelli Team), Andrea Micaletto (Mtb Casarano) e Alan Flocco (Team Granzon) tra gli esordienti uomini, Barbara Modesti (Gruppo Ciclistico Matelica), Diletta Marinelli (Superbike Bravi Platform Team) e Martina Biondi (Superbike Bravi Platform Team) tra le esordienti donne, Gabriele Torcianti (Bici Adventure Team), Riccardo Aringolo (Superbike Bravi Platform Team) e Alex Tozzi (360 Bike Team) tra gli allievi uomini, Nefelly Mangiaterra (Superbike Bravi Platform Team), Marta Zini (Team Verona MTB) e Giorgia Simoni (Op Bike Porto Sant’Elpidio) tra le donne allieve, Lorenzo Girotti (Superbike Bravi Platform Team), Angelo Tagliente (Mtb Casarano) e Gabriele Scannella (Bevilacqua Sport-Ferretti) tra gli juniores uomini, Alessandro Naspi (Superbike Bravi Platform Team), Alessio Agostinelli (Superbike Bravi Platform Team) e Alessandro Barberini (Vallerbike) tra gli uomini open, Angela Campanari (Superbike Bravi Platform Team), Sara D'Angelo (Asd Crazy Bike) e Sara Grifi (Gruppo Ciclistico Capodarco Comunità) tra le donne open, Diego Marincioni (Passatempo Cycling Team), Samuele Agostinelli (Bici Adventure Team) e Nicola Bruè (Bikers Rock ‘n Road) tra gli elite sport, David Lucertoni (Bikers Rock ‘n Road), Mattia Mazzieri (Passatempo Cycling Team) e Giacomo Michelessi (‘Na Pedalata ‘Na Magnata) tra i master 1, Giorgio Rossini (Crazy Bike), Mauro Magi (Passatempo Cycling Team) e Mauro Bonifazi (Polisportiva Belmontese) tra i master 2, Fabio Ricciolini (Bici Adventure Team), Luca Garofalo (Bici Adventure Team) e Roberto Violini (Bikers Rock ‘n Road) tra i master 3, Daniele Sassaroli (Bici Adventure Team), Pierpaolo Pontarelli (Superbike Bravi Platform Team) Raniero Cavallini (Team Co.Bo. Pavoni) tra i master 4, Paolo Sorichetti (New Mario Pupilli), Alessandro Scalini (Superbike Bravi Platform Team) e Gianluca Barilani (Team Todesco) tra i master 5, Paolo Pirani (Bikers Rock ‘n Road), Giorgio Fontana (Kaiser Team) e Moreno Ridolfi (Bici Adventure Team) tra i master 6, Adamo Re (Bikers In Libertà), Mario Giulianelli (Gruppo Sportivo Mondobici) e Maurizio Antonucci (Asd 100% Bike) tra i master 7 over.

Questi i campioni regionali marchigiani cross country d’inverno: Calcabrini (esordienti uomini), Modesti (esordienti donne), Torcianti (allievi uomini), Mangiaterra (allieve donne), Girotti (juniores), Campanari (donne open), Naspi (uomini open), Marincioni (élite sport), Lucertoni (master 1), Rossini (master 2), Vecciolini (master 3), Sassaroli (master 4), Scalini (master 5), Pirani (master 6) e Antonucci (master 7).

Classifiche complete al link http://www.kronoservice.com/it/schedaclassifica.php?idgara=2460#bannercontainer1









CICLISMO FEMMINILE - Onorevole partecipazione del Club Ciclistico Corridonia al Trofeo da Moreno (Piccolo Trofeo Alfredo Binda) sulle strade varesine di Cittiglio per una gara che ha aperto la stagione 2018 della “Coppa delle Nazioni” femminile junior sotto l’egida dell’Unione Ciclistica Internazionale



Tra le 154 atlete al via, il sodalizio femminile marchigiano si è presentato ai nastri di partenza con le promettenti Giulia Quattrini, Alice Calderini, Alessia Radu, Sara Sciuto e Sara Rossi con Orlando Vecchioni e Samuel Agostinelli a seguire le ragazze in ammiraglia e per un debutto molto bagnato dalla pioggia e segnato dal freddo che però non ha intimorito le ragazze che hanno avuto modo di gareggiare fianco a fianco con le migliori atlete e le squadre del panorama ciclistico internazionale.





