Centro per l'Impiego di Ascoli, ''Big Band'' promosso dalla Regione Marche

Il Centro per l’Impiego di Ascoli ha ospitato in questi giorni una serie di incontri tecnici per approfondire contenuti e obiettivi di “Big Band”, l’intervento promosso dalla Regione Marche finalizzato alla presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore per la formazione professionale. Le iniziative hanno visto la presenza dei referenti delle associazioni di categoria del Piceno che hanno avuto modo di confrontarsi su una misura strategica per la crescita del sistema produttivo e, nel contempo, utile per offrire maggiori opportunità di inserimento lavorativo.

“Big Band” è una procedura sperimentale, finanziata con il Fondo Sociale Europeo per assegnare agli enti formativi accreditati ore destinate a corsi di qualifica professionale, inserimento lavorativo e formazione continua. La procedura di attribuzione avverrà sulla base del criterio della rotazione, secondo l’ordine di graduatoria, partendo dal primo.

Gli incontri effettuati sono serviti quindi a consentire una puntuale e attenta analisi dei fabbisogni del territorio per pianificare interventi tenendo conto anche della qualità dei soggetti erogatori e della velocità nei tempi di attivazione. E’ fondamentale recepire le istanze provenienti dalle imprese locali e dalle associazioni di categoria, oltre che dalle rappresentanze sindacali che saranno coinvolte nei prossimi incontri.

