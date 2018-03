Trofeo Romanelli-Renzi: tutto il bello del ciclismo giovanile in archivio a Sant’Elpidio a Mare

Promozione a pieni voti per le due giornate dedicate al ciclismo giovanile a Sant’Elpidio a Mare con lo svolgimento del Trofeo Tommaso Romanelli per giovanissimi e il Trofeo Giuliano Renzi per esordienti, allievi e juniores donne con la regia organizzativa dell’Op Bike Porto Sant’Elpidio. Il circuito giovanile Canapè Baby Challenge Selle Smp ha dato un’immagine positiva alle due manifestazioni con tantissime emozioni, i volti sorridenti dei bambini e dei ragazzi premiati nella grande festa dedicata alla bicicletta e resa eccellente dalla presenza di giovani partecipanti da quasi tutta l’Italia. Gli organizzatori dell’OP Bike hanno puntato molto sulla qualità per aprire in grande stile la stagione 2018 del Challenger Rosa con il meglio del ciclismo femminile nazionale presente sulle strade elpidiensi. Il Trofeo Giuliano Renzi è andato in scena sul circuito pianeggiante a Contrada Luce (chiuso totalmente al traffico veicolare) con l’eccezione di un breve rettilineo in leggera ascesa verso il traguardo dove i partecipanti hanno fatto del loro meglio per ben figurare nel primo vero appuntamento della stagione.

Obiettivo podio raggiunto per Matteo Valentini (Velo Club Cattolica), Samuele Scappini (A.S.D. Nestor Marsciano) e Vittorio Friggi (Asd Narnia 2014) tra gli esordienti uomini primo anno, Giulia Coppi (Team Npm Chianciano Salute), Beatrice Bertolini (OP Bike-MB Victory Team) ed Emma Meucci (Sc Campi Bisenzio) tra le esordienti donne primo anno, David Rosioru (Il Pirata Z'niper World Bike), Anthoni Silenzi (OP Bike Porto Sant'Elpidio) e Umberto Salvatore Morea (Il Pirata Z'niper World Bike) tra gli esordienti uomini secondo anno, Eleonora Ciabocco (Team Di Federico Pink), Serena Semoli (Team Npm Chianciano Salute) e Sara Malucelli (SC Forlivese) tra le esordienti donne secondo anno, Luca Marziale (Il Pirata Z'niper World Bike), Armando Lettiero (Ciccio Stellato Team Balzano) e Federico Cardone (Team Eurobike) tra gli allievi uomini, Alessia Patuelli (Re Artù Factory Team), Margherita Morelli (Bicifestival) e Rachele Bolzanini (Inpa San Vincenzo) tra le allieve donne, Sara Rossi (Club Ciclistico Corridonia), Valeria Pompei (Vallerbike) e Gaia Realini (Vallerbike) tra le juniores donne. In casa OP Bike Porto Sant’Elpidio bilancio positivo con la conquista dei titoli provinciali FCI Ascoli Piceno-Fermo ad appannaggio di Federico Ferranti tra gli esordienti primo anno e di Anthoni Silenzi tra gli esordienti secondo anno, il secondo posto per Beatrice Bertolini tra le esordienti donne primo anno, il sesto di Matilde Bertolini tra le allieve per la gioia del presidente Moreno Pistelli e del team manager Stefano Offidani orgogliosi dei propri ragazzi e di quanto stanno facendo per il bene della propria squadra di appartenenza.

Ha riscosso un gran successo l’appuntamento dedicato al ciclismo giovanile under 12 con il Trofeo Tommaso Romanelli nella prova di abilità/gimkana che ha visto la partecipazione di una sessantina di giovanissimi in rappresentanza delle società Potentia Rinascita (vincitrice della classifica a punteggio sommando i piazzamenti individuali), Velo Club Racing Assisi Bastia (con il maggior numero di partenti), GC Osimo Stazione, OP Bike Porto Sant’Elpidio, Tre Emme Morrovalle, Superbike Bravi Platform Team, GC La Montagnola, AC Eiffel, Asd Marco Pantani, Associazione Ciclistica Recanati, Polisportiva Morrovallese, GS Rapagnanese, Cycling Project Mgn e Olimpia Valdarnese. Alla presenza di Alessio Terrenzi (sindaco di Sant’Elpidio a Mare), Nazzareno Franchellucci (sindaco di Porto Sant’Elpidio), Milena Sebastiani (assessore allo sport di Porto Sant’Elpidio), Massimo Romanelli (vice presidente vicario FCI Marche), Emanuele Senzacqua (presidente della commissione giudici di gara FCI Marche) e Marco Lelli (presidente del comitato provinciale FCI Ascoli Piceno-Fermo), alto gradimento e tanti commenti positivi per l’accoglienza e l’organizzazione di questo doppio appuntamento dedicato ai giovani che ha fatto fare il salto di qualità all’OP Bike Porto Sant’Elpidio sotto tutti i punti di vista.





ESORDIENTI UOMINI PRIMO ANNO

1. Matteo Valentini (Velo Club Cattolica)

2. Samuele Scappini (Nestor Marsciano)

3. Vittorio Friggi (Narnia 2014)

4. Vittorio Capogna (Andria Bike)

5. Geremia Saragoni (GC Fausto Coppi)

6. Anthony Montrone (Andria Bike)

7. Manuel Grieco (Ciclistica San Ferdinando)

8. Federico Ferranti (OP Bike Porto Sant’Elpidio)

9. Mattia Maioli (GC Fausto Coppi)

10. Alessandro Curzi (SC Potentia-Rinascita)

11. Francesco Scaramucci (Velo Club Cattolica)

12. Giuseppe Alessandro (Andria Bike)





ESORDIENTI DONNE PRIMO ANNO

1. Giulia Coppi (Team Npm Chianciano Salute)

2. Beatrice Bertolini (Op Bike-MB Victory Team)

3. Emma Meucci (Sc Campi Bisenzio)

4. Sara Capellari (Re Artù Factory Team)

5. Caterina Senesi (Fosco Bessi Calenzano)

6. Giulia Pozielli (SC Forlivese)

7. Melissa Urbinati (Re Artù Factory Team)

8. Elena Guglielmi (Re Artù Factory Team)

9. Valentina Zanzi (Re Artù Factory Team)

10. Virginia Gelichi (Ac F. Bessi Calenzano)

11. Cristina Curzi (A.S.D. Pedale Rossoblu- Picenum)

12. Camilla Lazzari (Re Artù Factory Team)

13. Giulia Sorrentino (A.S.D. G.S. Lu Ciclone)

14. Delia Todaro (Fosco Bessi Calenzano)

15. Alice Verri (Polisportiva Molinella)

16. Ilaria Leardini ((Fosco Bessi Calenzano)

17. Antonella Coccoletti (Team Npm Chianciano Salute)

18. Anna Ostolani (Re Artù Factory Team)

19. Jasherinn Intal (Sc Campi Bisenzio)

20. Rebekka Pigolotti (Team Npm Chianciano Salute)

21. Emma Nullo (GS Lu Ciclone)





ESORDIENTI UOMINI SECONDO ANNO

1. David Rosioru (Il Pirata Z'niper World Bike)

2. Anthoni Silenzi (O.P. Bike Porto Sant'Elpidio)

3. Umberto Salvatore Morea (Il Pirata Z'niper World Bike)

4. Jacopo Rossi (Team Anagni Pantanello)

5. Lorenzo Anniballi (Velo Club Cattolica)

6. Matteo Angelini (GC Fausto Coppi)

7. Giuseppe D'Atri (Cagnano Varano Ciclismo)

8. Elia Tesei (Alma Juventus Fano)

9. Alessandro Maurizi (Team Anagni Pantanello)

10. Luca Mimmo Maggi (Audax Fiormonti)

11. Michele Coccia (Cagnano Varano Ciclismo)

12. Nicolo' Germoglio (Andria Bike Asd)





ESORDIENTI DONNE SECONDO ANNO

1. Eleonora Ciabocco (Team Di Federico Pink)

2. Serena Semoli (Team Npm Chianciano Salute)

3. Sara Malucelli (SC Forlivese)

4. Greta Zingoni (Inpa - San Vincenzo)

5. Elisa Taiti (Sc Campi Bisenzio)

6. Giada Meletti (Bicifestival)

7. Lorenza Poli (Team Npm Chianciano Salute)

8. Rebecca Bacchettini (GS Lu Ciclone)

9. Giulia Pizzino (SC Forlivese)

10. Gaia Bolognesi (Re Artù Factory Team)

11. Giusy Laperuta (GC Osimo Stazione)

12. Sara Pepoli (SC Forlivese)

13. Krizia Corradetti (Pedale Rossoblu- Picenum)

14. Letizia Medori (Pedale Rossoblu- Picenum)

15. Maria Vittoria Cavina (Re Artù Factory Team)

16. Melissa Lauretti (Inpa - San Vincenzo)

17. Gioia Bianchi (Bicifestival)

18. Camilla Mattolini (Sc Campi Bisenzio)

19. Swami Quaroni (Sc Campi Bisenzio)

20. Alice Marchese (Team Npm Chianciano Salute)

21. Chiara Baruzzi (Re Artù Factory Team)

22. Sofia Condello (GS Lu Ciclone)





ALLIEVI UOMINI

1. Luca Marziale (Il Pirata Z'niper World Bike)

2. Armando Lettiero (Ciccio Stellato Team Balzano)

3. Federico Cardone (Team Eurobike)

4. Simone Garuffi (Pol. Fiumicinese Fa.I.T.Adriatica)

5. Mattia Casadei (Pol. Fiumicinese Fa.I.T.Adriatica)

6. Antonio Rocco (Acd Guarenna)

7. Michele Cangiotti (Alma Juventus Fano)

8. Emanuele Pellecchia (Cad - Mondial Service Caivano)

9. Lorenzo Ceccaroni (Pol. Fiumicinese Fa.I.T.Adriatica)

10. Matthew Muccioli (Pol. Fiumicinese Fa.I.T.Adriatica)





ALLIEVE DONNE

1. Alessia Patuelli (Re Artù Factory Team)

2. Margherita Morelli (Bicifestival)

3. Rachele Bolzanini (Inpa San Vincenzo)

4. Sabrina Ventisette (SC Campi Bisenzio)

5. Matilde Missiroli (SC Forlivese)

6. Matilde Bertolini (Op Bike-MB Victory Team)

7. Lara Scarselli (Ciclistica San Miniato Santa Croce)

8. Carlotta Cipressi (SC Forlivese)

9. Melany Pepoli (SC Forlivese)

10. Giulia Giuliani (Team Naturabruzzo)

11. Giorgia Marabissi (Team Npm Chianciano Salute)

12. Martina Severi (Lu Ciclone)

13. Patrizia Parravano (GS Fiamme Oro)

14. Noemi Lucrezia Eremita (Team Di Federico Blue)

15. Giulia Manenti (Team Npm Chianciano Salute)

16. Alice Palazzo (Bicifestival)

17. Giorgia Simoni (OP Bike Porto Sant'Elpidio)

18. Noemi Francioni (SC Campi Bisenzio)

19. Giada Manfredi (Team Npm Chianciano Salute)

20. Jessica Fiorini (Velo Club Fidenza Tre Colli)

21. Chiara Petrelli (Re Artù Factory Team)

22. Elisa Fedeli (Inpa San Vincenzo)

23. Erika Cristofani (SC Campi Bisenzio)

24. Martina Bufalini (Inpa San Vincenzo)

25. Eleonora Veroni (Inpa San Vincenzo)





JUNIORES DONNE

1. Sara Rossi (Club Ciclistico Corridonia)

2. Valeria Pompei (Vallerbike)

3. Gaia Realini (Vallerbike)





