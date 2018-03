Pasqua, per gli esperti a tavola vincono le verdure e le ricette della tradizione

Altro che ‘Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi’: parafrasando il noto modo di dire, gli italiani hanno le idee chiare quando si tratta della festività e di quello che verrà portato sulla loro tavola. Per celebrare la ricorrenza, secondo 7 esperti su 10 non ci sono dubbi: a vincere è sempre la tradizione, seppur rivisitata in chiave moderna. Sulle tavole trionferà la cosiddetta “cucina della nonna”: le classiche ricette della tradizione regionale, rivisitate mantenendo la stessa genuinità e bontà. Secondo i masterchef italiani i prodotti made in Italy, rivisitati per la Pasqua, sono rassicuranti (39%), trasmettono convivialità (31%), sono emblema di genuinità (29%) e hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo (26%). Cosa sale e cosa scende in dispensa? Salgono i legumi (49%) e verdure dell’orto (45%), come la cicoria (39%), i carciofi (41%), i peperoni (36%), le zucchine (34%) e gli asparagi (32%); in posizione stabile la carne rappresentata da agnello (36%), abbacchi (32%), tacchino (31%); e le immancabili uova (44%); scendono gli alimenti considerati ‘alternativi’ come il tofu (23%), setan (16%) e il pesce crudo (14%) che per questa occasione vengono temporaneamente ‘abbandonati’. Secondo i nutrizionisti è bene privilegiare verdure come agretti e rughetta per il carico di vitamina A e C e polifenoli, oltre ad asparagi e carciofi, che hanno potere protettivo e depurativo e aiutano a tenere sotto controllo la glicemia, vista l’abbondanza di cibo e alcool durante i brindisi.

Polli Cooking Lab, l'Osservatorio sulle tendenze alimentari dell'omonima azienda toscana, condotto attraverso interviste a 50 esperti tra chef, foodblogger e nutrizionisti per approfondire quale sarà la tendenza del 2018 sulle tavole pasquali. E' quanto emerge da uno studio promosso da

“La Pasqua rappresenta uno dei momenti che gli italiani amano celebrare a tavola – afferma Manuela Polli, Pr&Communication Manager di Polli - e per questo viene prestata molta attenzione alla preparazione del menù che, per riunire l’intera famiglia in un momento speciale, rimane all’insegna della tradizione. In queste occasioni la nostra cultura gastronomica si esprime con orgoglio e passione”.

Cosa rappresenta il pranzo pasquale per gli italiani? Per gli esperti è un momento di grande importanza scolpito nella tradizione del Bel Paese perché rappresenta una delle poche occasione dell’anno per riunire l’intera famiglia (65%), per tornare a gustare i sapori delle proprie regioni d’origine (56%), e quindi per riscoprire le specialità regionali (54%) e cimentarsi in cucina per il piacere di trascorrere in famiglie serene (52%). Come interpreteranno la Pasqua quest’anno gli chef? La maggioranza (69%) suggerisce di preparare per l’occasione pietanze legate alla tradizione e al made in Italy, alcuni chef in particolare (58%) proporranno piatti regionali (63%) strettamente legati al territorio d’appartenenza e soprattutto al tanto amato ricettario della nonna (65%).

“La Pasqua, come tutte le festività, chiama a tavola la tradizione– afferma Simone Scipioni, vincitore dell’ultima edizione di Masterchef -. Per questo propongo una ricetta tipica della mia terra, le Marche. Il classico agnello pasquale rivisitato in chiave moderna e congiunto ai sapori di mare. I profumi della marinatura dell’agnello risvegliano i miei ricordi d’infanzia, creando un’atmosfera unica di convivialità e nostalgia positiva.”

Sulle tavole pasquali, quindi, vince la tradizione locale. A spiegarci il perché sono gli stessi chef, affermando che i sapori classici, soprattutto nelle occasioni legate alle ricorrenze, hanno un effetto ‘madeleine’, capace di far tornare indietro nel tempo le persone (45%), perché ricreano quella rassicurazione (39%) ed affetto (32%) legato alla famiglia e infanzia (26%). Cosa sale e cosa scende in dispensa? Salgono i legumi (49%) e verdure dell’orto (45%), come la cicoria (39%), i carciofi (41%), i peperoni (36%), le zucchine (34%) e gli asparagi (32%); in posizione stabile la carne rappresentata da agnello (36%), abbacchi (32%), tacchino (31%); e le immancabili uova (44%), da cucinare da sole bollite (41%), o come ingrediente principale di ricette tradizionali (36%); scendono gli alimenti considerati ‘alternativi’ come il tofu (23%), setan (16%) e il pesce crudo (14%) che per questa occasione vengono temporaneamente ‘abbandonati’.

E dal punto di vista nutrizionale? “Nel periodo di Pasqua bisogna avere alcuni accorgimenti– afferma Luca Piretta, Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva all’Università Campus Biomedico di Roma.- Fermo restando che le trasgressioni delle festività devono essere considerate eccezioni, e come tali non devono suscitare senso di colpa, bisogna agire con il buon senso. Dal momento che abbonderanno cioccolato e colomba, è necessario non mangiare zuccheri semplici ulteriori. Quindi puntare sulla colazione salata: evitare zucchero, miele, marmellata. Gli ingredienti da privilegiare sono verdure, cereali, legumi, olio d'oliva e frutta secca. Attenzione però che sia l'olio che la frutta secca sono alimenti molto calorici e quindi vanno consumati con moderazione. Per le verdure, è importante rispettare la stagionalità per avere il maggior carico di antiossidanti. Privilegiare quindi agretti e rughetta per il carico di vitamina A e C e polifenoli. Asparagi e carciofi, che hanno potere protettivo e depurativo e aiutano a tenere sotto controllo la glicemia grazie all'abbondanza della fibra solubile, utile visto il probabile aumento di assunzione di dolci.”

Come si compone il menù del pranzo di Pasqua? Chef (42%) e nutrizionisti (39%) concordano che il segreto per un pranzo di successo sia di non appesantire ma di ingolosire: a partire da un antipasto (47%) che, nella migliore tradizione, è all’insegna dei sapori regionali con un ricco antipasto all’italiana con verdure di stagione crude o sottolio, accompagnate da formaggi nostrani e salumi del territorio. Ad accompagnarlo anche una torta salata (42%), magari farcita con formaggio e verdure. A seguire un primo a base di pasta fatta in casa (55%) condita con del sugo oppure delle minestre con verdure e legumi; concludono piatti di carne al forno o alla brace con verdure o legumi. Immancabili la classica colomba (68%), nelle diverse varianti con canditi, frutta e cioccolato.

“Per Pasqua propongo un piatto della tradizione rivisitata, il Carrè d’agnello sous vide – dichiara lo chef Simone Scipioni. – In questa ricetta l’agnello viene cotto sottovuoto a bassa temperatura e ciò che lo rende unico è l’incontro dei sapori della terra con quelli del mare. Le cozze vengono cotte insieme ai pomodori tagliati a pezzetti, peperoncino tritato, zenzero grattugiato e dell’acqua. I fagiolini sbollentati in acqua salata vengono poi tagliati a pezzetti regolari. Successivamente, l’agnello viene rosolato in padella ed infine impiattato in una fondina con il guazzetto di cozze, con le cozze e i fagiolini croccanti”.

Ma quali sono i piatti tradizionali più amati? In pole position spicca il casatiello (72%): torta rustica napoletana con formaggi e salumi e decorata con uova in modo da raffigurare la corona di spine di Gesù crocifisso, seguito dall’abbacchio alla scottadito (66%), ricetta tradizionale del Lazio. Terzo posto per la colomba, celeberrimo dolce nato in Lombardia negli anni Trenta del secolo scorso (63%); quarta e quinta posizione per la torta pasqualina con bietole della Liguria (59%), a pari merito con il classico antipasto all’italiana, e lasagne al ragù dell’Emilia Romagna (53%).

Ma la tavola non si compone solo di cibo: secondo gli esperti, la tradizione si manifesta anche nella scelta dei suppellettili e delle decorazioni. A partire dal centrotavola (48%), fino alle stoviglie (42%) e i regali da lasciare agli ospiti come ricordo della giornata (31%). I colori scelti? Il classico bianco (63%), seguito dal rosa antico (54%) e verde pisello (48%).

“La Pasqua sta alla primavera come i colori tenui stanno alla tavola – afferma Federica Visconti, autrice del blog Taste of Style. - Allora via libera alla fantasia, raccogliendo fiori di campo e erbe spontanee, che tanto vanno di moda in questo momento. State sui toni del verde felce e del giallo tarassaco, usate vasetti delle conserve come centrotavola per un effetto ancora più cozy. Se volete invece puntare sull'eleganza scegliete gli intramontabili tulipani o i narcisi, perfetti anche come decorazione per il tovagliolo, piegato quadrato e riposto sopra il piatto. Se la situazione è informale potete usare anche le tovagliette all'americana, anche se io consiglio sempre una bella tovaglia in lino bianca con sottopiatti naturali”.





