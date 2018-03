Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per il weekend pasquale

Ascoli

Tempo instabile atteso per l’intero fine settimana con deboli piogge sia nel corso della giornata di sabato sia domenica con possibili temporali pomeridiani. Temperature comprese tra +9°C e +18°C.

Marche

Condizioni di tempo instabile attese per la giornata di sabato con piogge diffuse su tutto il territorio per l’intera giornata, neve oltre 1000-1200 metri in Appennino. Instabilità sparsa anche domenica con piogge e rovesci su gran parte del territorio, più asciutto lungo la costa. Quota neve oltre 1300 metri.

Italia

Maltempo al Nord con rovesci e locali temporali specie nelle ore diurne sia sulle coste che sulle zone interne accompagnate dalla neve fino a 1000-1400 metri sulle Alpi. Fenomeni in attenuazione e poi in progressivo esaurimento ad iniziare dalla serata. Tempo instabile sulle regioni centrali con piogge e rovesci sparsi insieme alla neve sugli Appennini fino a 1100-1200 metri. Precipitazioni in esaurimento solo in serata sull’Adriatico, ancora fenomeni anche intensi invece sul Tirreno. Condizioni in progressivo peggioramento al Sud Italia, con piogge e locali temporali sulla Sardegna e dal pomeriggio anche sulle regioni tirreniche peninsulari. Più asciutto sulle altre zone ma con molte nubi sparse fin dal mattino. Temperature stazionarie o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano









© Riproduzione riservata