Offida Twelve Cup, grande successo per il torneo dedicato alle pallavoliste Under 12

Una bella festa di sport e di divertimento, questo può essere il miglior sunto della prima edizione della manifestazione pallavolistica Offida Tweleve Cup, che si è svolto ad Offida e nei palasport limitrofi il 29 e 30 Marzo. Un torneo decisamente nuovo ed innovativo allo stesso tempo, in cui per le prima volta si è dato spazio ad una baby categoria come quella delle atlete under 12 alle loro prime apparizioni nel campo dei grandi.

Una scommessa quella lanciata dalla Ciu Ciu Offida Volley che sicuramente è stata vincente, così come è stato per il Marche International Volley Cup non potrà che crescere ed ingrandirsi, ma già partire dalle nove formazioni di quest anno, con ben quattro squadre provenienti da fuori regione, è un buon punto di partenza.

Il podio parla decisamente piceno, con Castel di Lama sul gradino più alto, Offida al secondo posto e Monturano al terzo, ma a vincere è stato il bellissimo spettacolo regalato dal pubblico festante e tutti i sorrisi delle piccole atlete al momento della premiazione, arricchito ancor di più dalle maglie celebrative dell'evento regalate dalla sezione Avis di Offida, sempre accanto a queste iniziative in cui al centro ci sono i giovani.

Felice dell'evento anche l'Amministrazione Comunale di Offida, con l'assessore allo sport Piero Antimiani che ha evidenziato l’importanza del lavoro con i giovani nel mondo dello sport. Raggiante anche tutta la società rossoazzurra, che ha dato ovviamente appuntamento alla prossima edizione che sarà ancor più ricca e speciale.





