Atletica leggera, verdetti dei Campionati Regionali per Società di corsa campestre

Dopo la quarta e ultima prova, il Campionato regionale per società di corsa campestre ha emesso i propri verdetti nelle categorie promozionali. Doppietta fra gli under 16 della Sef Stamura Ancona, che conquista la vittoria nella classifica cadetti su Sacen Corridonia e Atl. Avis Macerata, ma anche con le cadette davanti ad Atletica Civitanova e Atletica Sangiorgese R. Rocchetti. Il titolo dei ragazzi (under 14) va all’Atletica Sangiorgese R. Rocchetti, nei confronti di Sef Stamura Ancona e Atl. Civitanova, mentre le ragazze dell’Atletica Avis Fano-Pesaro si aggiudicano il primo posto superando Atl. Amatori Osimo e Atl. Recanati. Con questi risultati, basati sulle quattro prove disputate ad Ancona (28 gennaio), Civitanova Marche (11 febbraio) Macerata (18 marzo) e Porto San Giorgio (25 marzo), la graduatoria complessiva incorona per il secondo anno consecutivo la Sef Stamura Ancona con il primo posto nella classifica combinata, mentre la seconda posizione va all’Atletica Civitanova e la terza all’Atletica Sangiorgese Renato Rocchetti.

CLASSIFICHE DI CATEGORIA

Cadetti: 1. Sef Stamura Ancona; 2. Sacen Corridonia; 3. Atl. Avis Macerata; 4. Atl. Civitanova; 5. Team Atl. Porto Sant’Elpidio; 6. Atl. Sangiorgese R. Rocchetti; 7. Atl. Osimo; 8. Cus Urbino.

Cadette: 1. Sef Stamura Ancona; 2. Atl. Civitanova; 3. Atl. Sangiorgese R. Rocchetti; 4. Atl. Avis Macerata; 5. Atl. Osimo.

Ragazzi: 1. Atl. Sangiorgese R. Rocchetti; 2. Sef Stamura Ancona; 3. Atl. Civitanova; 4. Atl. Fabriano; 5. Asa Ascoli Piceno; 6. Sacen Corridonia; 7. Team Atl. Porto Sant’Elpidio; 8. Cus Urbino.

Ragazze: 1. Atl. Avis Fano-Pesaro; 2. Atl. Amatori Osimo; 3. Atl. Recanati; 4. Atl. Avis Macerata; 5. Sef Stamura Ancona; 6. Mezzofondo Club Ascoli; 7. Atl. Civitanova; 8. Team Atl. Porto Sant’Elpidio; 9. Atl. Sangiorgese R. Rocchetti; 10. Cus Urbino; 11. Atl. Osimo.

CLASSIFICA COMBINATA

1. Sef Stamura Ancona; 2. Atl. Civitanova; 3. Atl. Sangiorgese R. Rocchetti; 4. Atl. Avis Macerata; 5. Team Atl. Porto Sant’Elpidio; 6. Atl. Osimo; 7. Cus Urbino; 8. Sacen Corridonia; 9. Atl. Avis Fano-Pesaro; 10. Atl. Amatori Osimo; 11. Atl. Recanati; 12. Asa Ascoli Piceno; 13. Mezzofondo Club Ascoli; 14. Atl. Fabriano.





