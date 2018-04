Volley maschile, due rappresentative marchigiane al Quadrangolare Under 16 a San Benedetto

Si è svolto venerdì 30 marzo a San Benedetto del Tronto il Torneo Quadrangolare di U16 maschile che ha visto coinvolte le rappresentative di Marche, Abruzzo e Lazio. Due le formazioni messe in campo dallo staff marchigiano che ha potuto così visionare 23 ragazzi provenienti da tutta la regione all’interno del programma di qualificazione maschile in vista del Trofeo delle Regioni 2018.

L’evento, organizzato dal Comitato Regionale FIPAV Marche, grazie alla collaborazione del Comitato Territoriale FIPAV Ascoli Piceno Fermo, del Comune di San Benedetto del Tronto e della locale società Riviera Samb Volley, ha visto salire sul gradino più alto del podio la formazione di Marche 1 guidata da coach Massimo Citeroni, seguita a pari merito da Marche 2 e dal Lazio.

A dare il benvenuto alle rappresentative nel comune rivierasco è stato l’Assessore allo Sport di San Benedetto del Tronto Pierluigi Tassotti. Insieme a lui alla cerimonia di premiazione erano presenti in rappresentanza della FIPAV il Consigliere Nazionale Marco Paolini ed il Vicepresidente del Comitato Regionale Flavio Patrizi che hanno espresso parole di ringraziamento al presidente della Riviera Samb Volley Mario Bianconi ed al suo staff per l’ottima organizzazione dell’evento ed ai due arbitri Angelo Mascetti e Nicola di Pierro del CT Ascoli Piceno Fermo per la disponibilità dimostrata.

A tutte le formazioni partecipanti è stata donata una targa ricordo dell’evento.

Formazioni

RAPPRESENTATIVA ABRUZZO: Andrea Baiocco, Angelo Cantoli, Igor Carabella, Lorenzo Cimadamore, Daniele Di Prinzio, Alessandro Di Santo, Francesco Gioia, Alessio Granata, Lorenzo Menna, Cosimo Paolillo, Mattia Perilli, Adriano Pignagrande, Alessandro Rustignoli, Mattia Scartozzi, Edoardo Vita e Andrea Zanella. All. Luca Di Pietro – Luciano Allegrino

RAPPRESENTATIVA LAZIO: Adriano Amici, Flavio Amici, Pawel Barannik, Matteo Barone, Francesco Capparella, Alessandro Crocoli, Davide D’Aloia, Iacopo Grechi, Ivo Lechtarski, Lorenzo Ottaviani, Federco Panunzi, Lorenzo Sacco, Alberto Maria Sturvi e Massimiliano Tocci. All: Marco Dessi – Matteo Antonucci

RAPPRESENTATIVA MARCHE 1: Matteo Accorsi (Lube Civitanova), Valentino Angelini (Lube Civitanova), Filippo Arceci (Montesi Pesaro), Lorenzo Esposito (Lube Civitanova), Tommaso Gucciardi (Volley Game), Mattia Lucarini (Lube Civitanova), Matteo Mancinelli (Sabini), Luca Paolucci (Sabini), Francesco Ricci (Volley Game), Andrea Tofoli (Virtus Fano) e Francesco Travaglini (Pallavolo Ascoli). All: Massimo Citeroni

RAPPRESENTATIVA MARCHE 2: Marcello Andreani (Montesi Pesaro), Salvatore Cozzolino (APAV Lucrezia), Pietro Galdenzi (Sabini), Luca Gori (Virtus Fano), Leonardo Luconi (Lube Civitanova), Luca Marcantonio (Sabini), Andrea Paoletti (Riviera Samb Volley), Alessio Paolucci (Volley Young Osimo), Lorenzo Scalabroni (Virtus Fano), Andrea Sigona (Volley Macerata), Manuel Taini (Sabini) e Alex Violini (Sabini). All: Marco Petrini

Risultati

MARCHE 1 – MARCHE 2: 3-0 (25-21, 25–17, 25–16)

ABRUZZO – LAZIO: 0-3 (22-25, 24–26, 20–25)

MARCHE 1 – LAZIO: 2-1 (31-29, 20–25, 25–17)

ABRUZZO – MARCHE 2: 1-2 (23-25, 18–25, 25–19)

MARCHE 1 – ABRUZZO: 2-1 (25-23, 25–27, 27-25)

LAZIO – MARCHE 2: 1-2 (21-25, 25–21, 26–28)

Classifica finale

Marche 1 p. 10, Marche 2 p. 6, Lazio p. 6, Abruzzo p. 2.

